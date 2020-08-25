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25.08.2020 13:31
Рубрика: Происшествия

Задолжавший по кредитам уралец убил знакомую из-за ее накоплений

Текст: Татьяна Воробьева

Жителю города Полевской предъявили обвинение в убийстве знакомой девушки, тело которой нашли 21 августа в квартире дома на улице Рогозинниковых в Красноуфимске. Как полагает следствие, обвиняемый специально купил и принес к ней домой топор, чтобы убить ради наживы.

Фигурант 1986 года рождения работает мастером участка в металлургической компании. Он узнал, что его знакомая, с которой он когда-то вместе учился в вузе, собирается покупать машину и имеет крупную сумму на эти цели (она взяла кредит и поделилась новостью с окружающими). При этом у самого подозреваемого накопилась масса долгов, так как он занимал деньги в микрофинансовых организациях.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю
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"Он хорошо знал свою жертву (в материалах дела есть их совместные фото) она сама открыла ему дверь, но как только она повернулась спиной к гостю, получила удары по голове", - рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Как сообщили в Следственном комитете Среднего Урала, злоумышленник похитил у погибшей ноутбук, телефон и банковскую карту, с которой потом снял 230 тысяч рублей (больше не получилось по техническим причинам).

Причем, уточнил полковник Горелых, чтобы снять деньги с карты, он переоделся в одежду своей жертвы (плащ и шапку), будто бы она сделала это сама.

По горячим следам фигуранта удалось задержать. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). Наказание за это преступление - до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый признал вину. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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