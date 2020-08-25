В среду в российских вузах подписываются последние приказы о зачислении первокурсников на бюджет. По сути, прием окончен. На очереди зачисление контрактников. В этом году конкурс в ведущие вузы России зашкаливал. Так, в МГИМО он дошел до 40 человек на место. Как справились в дипломатической alma mater с огромным количеством желающих поступить? На каком факультете МГИМО все места заняли олимпиадники? Почему руководитель этого вуза выбрал когда-то дипломатию, а не театр? На вопросы "Российской газеты" отвечает ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.

Анатолий Торкунов: Активность абитуриентов в этом году - беспрецедентная. Такого количества заявления я еще не видел. Фото: Александр Корольков

Анатолий Васильевич, важный день для российских вузов: подписываются последние приказы о зачислении студентов-бюджетников. Сколько первокурсников придет в МГИМО в новом учебном году?

Анатолий Торкунов: Общее число поступивших к нам на бюджетные места в этом году составило 450 человек. При этом более 60 процентов, а если быть предельно точным, 283 человека - это 100-балльники, у них самые высокие показатели хотя бы по одному предмету. В целом 75 процентов ребят, зачисленных в МГИМО на бюджетные места, - отличники. Средний балл у нас сохранился на том же высоком уровне - 96,2. Что еще особенного в нашей статистике? Это конкурс. Если в прошлом году он достигал 30 человек на бюджетное место, то в нынешних условиях - более 40 человек на место на определенных направлениях. Например, на программах факультета международных отношений.

Это лето запомнят все - и абитуриенты, и ректоры. Как прошла у вас уникальная дистанционная "приемка"?

Анатолий Торкунов: Активность абитуриентов беспрецедентная. Я такого количества и заявлений, и самих ребят не помню. Конечно, это связано в немалой степени с тем, что все освоили технологии дистантной подачи. С одной стороны, это сделало нашу работу легче, но с другой - создало немало проблем: обычно мы своих абитуриентов видим, мы к этому привыкли. К тому же в этом году было решено не проводить дополнительное вступительное испытание по иностранному языку, хотя для нас это очень важно. При этом балл ЕГЭ "на входе" остался достаточно высоким - не менее 70.

У нас было почти пять тысяч "живых" заявлений от абитуриентов. 160 человек поступают по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Больше всего среди них историков - 43 человека. Еще 11 человек - победители нашей телеолимпиады "Умницы и умники".

Прием в МГИМО - 450 мест. Олимпиадники занимают сразу почти почти треть?

Анатолий Торкунов: Да, тем более что в этом году из-за пандемии льготы получили не только победители, но и призеры. Признаюсь, что на некоторых специальностях ситуация сложная. Например, на экологии олимпиадников больше, чем бюджетных мест. Примем без всяких условий тех, кто "умещается" в норму, начиная с самых высоких баллов. Неприятная ситуация при условии, что все ребята доказали свои способности.

Надеемся начать учебный год в обычном режиме. Для всех - 1 сентября, а для первокурсников - на неделю позже.

Вообще, победители и призеры исторически поступают в очень ограниченное число вузов.

Но в крупных вузах, где большой прием, тысячи человек, это не проблема. А мы принимаем на бюджет лишь несколько сотен. И на договор столько же. Но я, конечно, рад, что олимпиадники выбирают МГИМО. Всегда встречаюсь с ними на первом курсе.

А как в МГИМО начнется учебный год?

Анатолий Торкунов: Мы рассматриваем разные варианты начала учебного года. Надеемся, что начнем в обычном режиме. Для всех - 1 сентября, а вот первокурсникам придется подождать неделю. Для них занятия начнутся 7 числа. Иначе не успеем зачислить контрактников - по графику это 31 августа. Потом им надо и учебники забрать, и билет студенческий получить. В остальном - будут маски, дезинфекция, в аудиториях - физическая дистанция между студентами. По необходимости будем использовать и смешанные форматы. Например, один день в неделю для каждого курса полностью дистантный. Для разных факультетов разные дни. За время весенней "удаленки" мы накопили совершенно уникальный опыт. И в целом он позитивный.

Студенты в целом приняли дистант?

Анатолий Торкунов: Дистант есть дистант. Большинство студентов буквально рвутся в офлайн, к общению. Я тоже провел несколько дистанционных занятий и принимал участие в работе комиссий на защитах диссертаций. Конечно, это не совсем то...

Министерство просвещения отказалось вводить в 2022 году обязательный ЕГЭ по английскому языку. Для абитуриентов МГИМО знание языка - один из основных моментов. Как вы считаете, такой экзамен в принципе нужен?

Анатолий Торкунов: Как можно вводить обязательный английский язык, если у нас на сегодняшний день далеко не во всех школах есть профессиональные преподаватели иностранных языков?

В новом учебном году в МГИМО могут появиться дистантные дни. Для каждого факультета - свой. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

У нас сегодня поступают дети из 84 регионов. Скажу откровенно: среди наших иногородних абитуриентов - а это 62 процента - у очень многих с языком проблемы. А на первом курсе мы сразу даем два иностранных языка. Для многих это очень тяжелый психологический и физический труд. Конечно, сегодня знание иностранного языка для большинства профессий - необходимость. Но надо к этому подготовиться. Может быть, в течение нескольких лет увеличивать подготовку преподавателей в педвузах.

У МГИМО много международных программ, учатся иностранные студенты. Как все будет работать в новом учебном году, учитывая многочисленные ограничения?

Анатолий Торкунов: У нас много совместных магистерских программ с университетами Европы, Америки и Азии. Мы держим связь с коллегами: в западных вузах многие уже заявили, что будут заниматься первый семестр в дистанте. Многие границы до сих пор закрыты. Как быть с нашими иностранными студентами? Роспотребнадзор определил порядок, по которому они должны сдавать тест, если смогут приехать, быть на карантине какое-то время. Для тех, кто не сможет приехать, пока планируем организовать полностью удаленное обучение, а затем по мере снятия барьеров вливать в их группы наравне с россиянами.

В целом у нас в этом году число заявлений от иностранцев даже выросло, несмотря ни на что. Не только на бюджет и по линии сотрудничества с МИД других стран. Но и на платную основу в этом году у нас конкурс среди иностранцев увеличился в три раза. На такой взрывной рост конкурса повлиял дистанционный формат регистрации и прохождения вступительных испытаний - оказалось, что это очень удобно именно для иностранцев. Мы рассчитываем сохранить такой формат и в будущем.

Кроме того, у нас много совместных, так называемых конференциальных программ с зарубежными университетами, с тем же Принстоном, Флетчеровской школой права и дипломатии, Технологическим университетом Джорджии. Это серии студенческих дискуссий, в ходе которых студенты сообща размышляют над такими серьезными вопросами, как, например, российско-американские отношения, стратегическая стабильность. Очень важно, чтобы молодые люди - и наши, и американцы - ощущали себя все-таки гражданами одного мира. Разных государств, но одного мира. И умели разговаривать друг с другом, понимали друг друга, знали, где мы можем найти общий язык.

Насколько процент иностранных студентов связан с ростом влияния России на международном пространстве?

В МГИМО выступали с лекциями многие звезды дипломатии. Например, Кофи Атта Аннан, 7-й Генсекретарь ООН. Фото: из личного архива

Анатолий Торкунов: Связан напрямую. Конечно, многие выпускники, которые окончили наши вузы, потом вернутся в свои страны. Но они будут понимать Россию, они будут лучше ее знать. И с ними будет легче разговаривать. Понятно, что многие "консолидируются" с позицией, которая существует в их родных странах, но при этом все-таки они намного лучше понимают Россию. Когда мы встречаемся, например, на нашем регулярном форуме выпускников, то понимаем, что память о России, о Москве, о вузе, где они учились, о друзьях сохраняется. И чем больше таких выпускников будет разбросано по миру, тем лучше.

Часто вспоминаете свое студенчество? Что могло бы быть полезным сегодня?

Анатолий Торкунов: В наше время была очень активная социализация. Ездили кураторами в техникумы, рассказывали о международном положении, о литературе, культуре. С третьего курса многие из нас стали лекторами общества "Знание". А это уже реальный заработок. В студенческие каникулы мы читали лекции о международном положении в колхозах, на заводах… За лекцию платили, по-моему, шесть рублей. А если лекция публичная, то и до 30 рублей доходило. После одной поездки в Сибирь я купил себе два костюма в универмаге "Москва".

Будут маски, дезинфекция, в аудиториях - физическая дистанция между студентами. По необходимости будем использовать и смешанные форматы занятий

Но помимо заработка это была существенная "надбавка" к жизни, к опыту. Помню, в Новосибирской области однажды чуть насмерть не замерз: трактор, на котором меня перевозили из одной деревни в другую на лекцию, заглох где-то в степи. Зима, а у меня пальтишко тонкое, сапоги без меха… Телефонов не было. Но, к счастью, нас вытащили. Перед лекцией накормили горячими пельменями. Помню и Гродненскую область летом. Гостеприимство белорусских друзей было фантастическое. Многие мои товарищи были прекрасными лекторами - Алишер Усманов, Сергей Ястржембский.

В России подобных МГИМО брендовых вузов не так много. Как сделать так, чтобы их стало больше?

Анатолий Торкунов: У нас много очень хороших профессиональных вузов, которые готовят отраслевых специалистов. Например, Кубанский сельхозуниверситет. Может быть, у него нет такого звучащего бренда, но его знают за границей. Если говорить о московских вузах, то есть МИТХТ - тоже известный вуз в отрасли химических технологий. Специалисты его знают. Я думаю, что бренд завоевывается. Бренд МГИМО появился потому, что в свое время это был единственный вуз в стране, где готовили специалистов по международным отношениям. Здесь работали многие крупные мидовские чиновники - Анатолий Добрынин, посол СССР в США, Евгений Примаков. Бренд создавали люди. Каждое их выступление было событием для студентов, откровением.

От редакции

В среду Анатолий Торкунов отмечает юбилей - 70 лет. Анатолий Васильевич, поздравляем!

Анонс

Завтра, 27 августа, на сайте "Российской газеты" смотрите в видеоформате круглый стол на тему: "Новый учебный год в вузах: кто они - студенты 2020". Гости редакции - ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров, ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко, ректор СПбПУ Петра Великого Андрей Рудской, первый проректор ДВФУ Андрей Шушин и ректор Финуниверситета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Вопросы можно присылать на почту mc@rg.ru или оставлять по телефону +7 499 257-59-79 до 12.00 26 августа.

Вопрос ребром

Все-таки МГИМО при всем сегодняшнем разнообразии программ воспринимается в первую очередь как вуз, который готовит дипломатов, специалистов в отношениях с другими странами. Какими качествами сегодня важно обладать молодому человеку, чтобы успешно войти в дипломатическую сферу?

Анатолий Торкунов: Дипломатическая профессия всегда требовала и требует умения держать себя в определенных рамках. Здесь нужны собранность, высокий уровень самодисциплины. Разумеется, эти качества должны подкрепляться прекрасным знанием языка, истории и современности, пониманием культурных особенностей. Мы учим этому. Сегодня нужны и навыки, связанные и с цифровыми технологиями. И мы постоянно модернизируем программы, чтобы выпускники могли уверенно войти в профессию. А потом их многому научат жизнь и старшие товарищи.

После школы вы поступили в МГИМО, хотя были варианты и журфака МГУ, и даже театрального вуза. Почему выбрали alma mater?

Анатолий Торкунов: Мне политика всегда была интересна. Я по вечерам всегда читал газеты, к удивлению родителей, - "Правду", "Советскую Россию". Смотрел по телевизору заседания съездов.

О чем мечтает ректор?

Анатолий Торкунов: Конечно, мечтаю, чтобы университет активно развивался. Чтобы молодежь приходила на руководящие должности и определяла судьбу университета, исходя из наших традиций. Мы уже на этом пути: у нас очень молодой ректорат, деканы, которым 30-40 лет. Конечно, нам важно добиться успеха в новой Программе стратегического академического лидерства. У нас есть новые направления, с которыми ранее МГИМО даже не ассоциировали: IT, искусственный интеллект, аграрные рынки. При этом мы не стремимся увеличивать число студентов. Будем сохранять свой бренд - небольшого института, но с очень высоким качеством подготовки.

А по-человечески сейчас главное - не заболеть самому и уберечь здоровье близких.