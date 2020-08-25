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25.08.2020 19:49
Рубрика: Экономика

Погоде добавят ясности

Метеослужбы ждет цифровизация
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
Российские метеослужбы оснастят современным оборудованием в рамках цифровой трансформации Росгидромета, которой займется "Ростех". Соглашение о начале такой работы компании подписали накануне.

Речь идет о создании и внедрении современного оборудования и современных технологий, которые повысят качество и точность измерений. Для метеослужб закупят новое оборудование, средства измерений, сбора, обработки, хранения, передачи гидрометеорологических данных, информации о состоянии и загрязнении окружающей среды и так далее.

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При этом одной из ключевых задач будет импортозамещение технологий и продуктов в области гидрометеорологических исследований и мониторинга окружающей среды: приоритет отдадут российской продукции, рассказали в пресс-службе "Ростеха".

Кроме того, стороны будут совместно работать в области экологического мониторинга. Поручение о такой работе ранее дал президент России. Для этого будет создана комплексная информационная система мониторинга окружающей среды.

Для развития цифровых сервисов, платформ и систем Росгидромета, которые будут интегрированы с другими федеральными, региональными и частными информационными системами, стороны планируют привлечь дополнительное финансирование от государственных и частных структур.

Оборудование для метеорологических исследований заменят на отечественное

Пока нет понимания ни по срокам, ни по архитектуре решений. Данный вопрос проходит обсуждение в минприроды и на уровне аппарата правительства РФ. О деталях можно будет говорить после утверждения концепции проекта, отметили в пресс-службе Росгидромета.

"Ростех" уже начал поставлять Росгидромету оборудование нового поколения для радиозондирования атмосферы.

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