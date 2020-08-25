Российских учителей-русистов отправят в Узбекистан тестировать местных педагогов

Российский государственный педагогический университет имени Герцена приглашает учителей русского языка принять участие в программе повышения качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Республике Узбекистан, сообщает сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы.

Первая группа отправится в среднеазиатскую страну 15 сентября и пробудет там более двух месяцев. Им определена зарплата, также учителей обеспечат билетами на самолет туда и обратно, комфортным жильем, связью и медицинской страховкой. Каждый получит ноутбук.

Российские педагоги будут работать в 14 населенных пунктах Узбекистана. Предполагается, что они примут участие в тестировании, проверке и оценке работ учителей русского языка и литературы. Все это направлено на повышение квалификации местных преподавателей. Для создания более комфортного психологического климата решено, что работать российские педагоги будут не поодиночке, а по два человека в поселке. Перед отлетом в Узбекистан их ждет пятидневный тренинг. В это время иногородние участники программы будут жить в гостинице рядом с университетом.

И главное. К участникам проекта предъявляются следующие требования: профильное образование (филология, лингвистика), опыт работы преподавателем русского языка/литературы/РКИ, опыт разработки методических материалов, возрастное ограничение - 64 года (в целях соблюдения мер предосторожности для защиты от COVID-19) и другие.