В июле объемы внешней торговли Китая выросли на 6,5 процента и достигли 2,93 триллиона юаней (420 миллиардов долларов).

Это хороший знак, который указывает на восстановление экономики во многих частях света и положительный эффект, которые дали инструменты торговой политики, введенные Китаем в этом году.

В первые семь месяцев текущего года объем внешней торговли составлял 17,16 триллиона юаней, что на 1,7 процента меньше по сравнению с тем периодом предыдущего года и на 1,5 процентных пункта меньше, чем спад в первом полугодии, сообщили в Главном таможенном управлении.