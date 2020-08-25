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Samsung выпустила обновление для смартфонов. Почему его нужно установить

Текст:   Антон Благовещенский
25.08.2020,  
16:29
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung выпустила обновление своей оболочки One UI 2.5, которое принесет на смартфоны компании функции, доступные до этого времени лишь на Galaxy Note20 Ultra.

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Вот шесть причин установить апдейт:

- Новый Режим Pro Video позволяет снимать ролики в формате 8K с частотой 24 кадра в секунду.

- Появилось управление микрофоном со смартфона, чтобы можно было улавливать определенные звуки во время съемки. В качестве петличного микрофона можно использовать Galaxy Buds Live.

- Аудиозакладки позволяют синхронизировать заметки с аудиозаписями лекций или встреч. При нажатии на выбранный текст в заметках включится соответствующая ему аудиозапись и наоборот - при воспроизведении подсвечиваются выбранные фрагменты текста.

- Добавлен импорт файлов PDF и создание в них рукописных заметок.

- Реализована возможность подключения смартфона к Smart TV по беспроводной сети и использования большого экрана для работы или игр (смартфон может использоваться в качестве второго экрана или тачпада).

- Появилась возможность делиться паролем Wi-Fi с ближайшими устройствами, которые есть в списке контактов.

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Обновления будут постепенно доступны на следующих устройствах:

- Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20 + 5G, S20 +, S20 5G, S20

- Galaxy S10 5G, S10 +, S10, S10e, S10 Lite

- Galaxy S9, S9 +

- Galaxy Note10 + 5G, Note10 +, Note10 5G, Note10 , Note10 Lite

- Galaxy Note9

- Galaxy Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

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