Samsung выпустила обновление для смартфонов. Почему его нужно установить

Компания Samsung выпустила обновление своей оболочки One UI 2.5, которое принесет на смартфоны компании функции, доступные до этого времени лишь на Galaxy Note20 Ultra.

Вот шесть причин установить апдейт:

- Новый Режим Pro Video позволяет снимать ролики в формате 8K с частотой 24 кадра в секунду.

- Появилось управление микрофоном со смартфона, чтобы можно было улавливать определенные звуки во время съемки. В качестве петличного микрофона можно использовать Galaxy Buds Live.

- Аудиозакладки позволяют синхронизировать заметки с аудиозаписями лекций или встреч. При нажатии на выбранный текст в заметках включится соответствующая ему аудиозапись и наоборот - при воспроизведении подсвечиваются выбранные фрагменты текста.

- Добавлен импорт файлов PDF и создание в них рукописных заметок.

- Реализована возможность подключения смартфона к Smart TV по беспроводной сети и использования большого экрана для работы или игр (смартфон может использоваться в качестве второго экрана или тачпада).

- Появилась возможность делиться паролем Wi-Fi с ближайшими устройствами, которые есть в списке контактов.

Обновления будут постепенно доступны на следующих устройствах:

- Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20 + 5G, S20 +, S20 5G, S20

- Galaxy S10 5G, S10 +, S10, S10e, S10 Lite

- Galaxy S9, S9 +

- Galaxy Note10 + 5G, Note10 +, Note10 5G, Note10 , Note10 Lite

- Galaxy Note9

- Galaxy Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold