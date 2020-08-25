В номере "РГ" мы акцентируем внимание на истории, рассказанной в "РГ-Неделя", неслучайно. Пришла тревожная новость: семья самарцев Елены и Александра Беловых, усыновившая двух девочек-сирот, оказалась в непростой ситуации. Выяснилось, что умершая мама девочек шесть лет назад купила в ипотеку квартиру в городе Чапаевске. Три года спустя выплачивать кредит женщина перестала: запила. А когда она умерла, выяснилось: вместе с наследственной квартирой, которая причитается сестрам-сиротам, их усыновители, супруги Беловы, получили в наследство и два миллиона долга.
Статью "Кто у кого в долгу?" читайте в "РГ - Неделя".
В такую сумму выросли наросшие банковские проценты, штрафы за просрочку платежей...
Чиновники, к которым Елена Белова обращалась за помощью, разводят руками и предлагают в качестве выхода бесчеловечный вариант: отказаться от девочек, сдать их обратно в детдом - тогда, мол, с вас снимут этот непосильный чужой долг.
Но предавать детей, которые им поверили, Беловы категорически отказываются. "Никому девочек не отдам - они мои дочки на всю жизнь!" - говорит Елена.
Мы очень надеемся, что власти Самарской области вместе с банкирами и органами правосудия найдут по-человечески справедливое и легитимное решение этой проблемы.