Статью "Кто у кого в долгу?" читайте в "РГ - Неделя".

В такую сумму выросли наросшие банковские проценты, штрафы за просрочку платежей...

Чиновники, к которым Елена Белова обращалась за помощью, разводят руками и предлагают в качестве выхода бесчеловечный вариант: отказаться от девочек, сдать их обратно в детдом - тогда, мол, с вас снимут этот непосильный чужой долг.

Но предавать детей, которые им поверили, Беловы категорически отказываются. "Никому девочек не отдам - они мои дочки на всю жизнь!" - говорит Елена.

Мы очень надеемся, что власти Самарской области вместе с банкирами и органами правосудия найдут по-человечески справедливое и легитимное решение этой проблемы.