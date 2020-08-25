Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября

Все школы и детские сады в Сеуле, а также в центральных регионах страны до 11 сентября перейдут на онлайн-обучение. В случаях крайней необходимости присутствовать на уроках лично смогут старшеклассники, которые готовятся поступать в вузы. Разрешить очные уроки планируют также в спецшколах, где общее число детей не превышает 60 человек. Такое решение принято из-за новой волны COVID-19, пояснил министр образования и вице-премьер по социальным вопросам Ю Ын Хе.

"За последние две недели резко выросло число зараженных новым типом коронавируса с 56 человек до 397. Последний раз такой резкий скачок в стране наблюдался седьмого марта, когда число заболевших достигло 483 человек. Всего вирусом SARS-CoV-2 в стране инфицированы 17 тысяч 665 человек", - приводит пояснения министра РИА Новости.

По данным Ю Ын Хе, с 11 по 23 августа выявлено не менее 193 зараженных коронавирусом среди учеников и учителей, что составляет 76% от общего числа инфицированных в школах с момента их возвращения к обучению с очным посещением занятий.

Напомним, в школах Южной Корее несколько раз с февраля переносили учебный семестр и начали работу в формате онлайн-обучения в апреле. К лету образовательные учреждения вернулись к привычному режиму работы.