Шесть тысяч школьников вышли в полуфиналы конкурса "Большая перемена"

Завершился дистанционный этап Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" (проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей").

Цель конкурса - дать возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные стороны.

- Хороший университет начинается в школе, - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, - участники конкурса "Большая перемена" - это будущие абитуриенты. Мы видим, насколько они амбициозные и целеустремленные. Они могут стать биологами, физиками, займутся робототехникой или нанотехнологиями. Огромная жизненная сила и желание творить добро - это самое главное, что удается выявить у детей организаторам конкурса. Конкурс дает возможности каждому школьнику попробовать себя в разных направлениях. Это чрезвычайно важно для выбора будущей профессии.

Во время первого дистанционного этапа старшеклассники проходили тестирование, творческое задание и этап решения кейсов - практических задач, которые подготовили для них более 30 крупнейших российских компаний и вузов. Участники сами выбирали задания, которые им интересны. На очереди - защита кейсов на полуфиналах. Причем формат смогут выбрать сами ребята: это могут быть презентации, проектная работа или даже театральная постановка.

- "Большая перемена" объединила федеральные детские центры, образовательные проекты нового формата, ведущие вузы страны, корпоративные программы для школьников и общественные движения", - отметила заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова. По ее словам, важно, что вместе со школьниками участие в нем принимают их педагоги. "Ребята сами выбирали наставников. Для кого-то это классный руководитель, учитель русского языка или литературы, для кого-то - педагог из школы искусств или тренер из спортивной секции. Совместная работа над решением заданий будет способствовать укреплению доверительных отношений между учениками и учителями", - добавила заместитель министра.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс "Большая перемена" стал самым масштабным проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Заявки на участие подали более миллиона старшеклассников - учеников 8-10 классов. Нам нелегко было определить полуфиналистов. По итогам всех этих испытаний в региональные состязания вышли 6000 школьников, и мы поздравляем ребят - это уже победа! В каждом федеральном округе пройдет по 2 полуфинала: один - для учеников 8-9 классов; один - для десятиклассников. В Центральном федеральном округе их будет 4 - по 2 для каждой возрастной категории участников", - рассказал Алексей Комиссаров.

Полуфиналы "Большой перемены" пройдут в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований на площадках региональных детских центров.

"Финал "Большой перемены" состоится в Москве в начале ноября. Мы пригласим на него 1200 школьников и их учителей", - добавил Алексей Комиссаров.

Справка "РГ"

Конкурс "Большая перемена" - это возможности для образования, развития и общения всех учеников 8-10 классов. Конкурс проходит по 9 направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Я творю!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").

Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в "Артек". 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.