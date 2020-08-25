Школьные линейки пройдут в 75 регионах России

Торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в 75 регионах России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-беседы с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

- Практически во всех регионах будут линейки, за исключением 10 регионов, - рассказал министр. - Сами регионы принимают решения. Праздник 1 сентября будет.

Также, по словам Сергея Кравцова, все регионы РФ уже готовы к учебному году. Везде будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.

- Мы собрали всю информацию из регионов. Регионы подтвердили готовность к выполнению этих требований, - говорит Сергей Кравцов. - Мы их адаптировали для системы образования, сделали более гибкими. Проблем в рамках этих рекомендаций регионы не видят.