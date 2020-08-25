Шону Коннери - 90

Сегодня, 25 августа, день рождения отмечает один из легендарных актеров Шон Коннери. Он широко прославился благодаря роли специального агента 007 и большинство зрителей признает его лучшим Джеймсом Бондом всех времен.

Однако в фильмографии актера есть множество других достойных картин. В день рождения Шона Коннери "РГ" предлагает вспомнить пять фильмов с его участием.

Джо Робертс / "Холм"

В черно-белой военной драме Сидни Люмета о Второй мировой войне Шон Коннери исполнил главную роль. Он сыграл Джо Робертса, заключенного в британском исправительном лагере в Северной Африке. В центре сюжета - истории пленных, постоянно подвергающихся жестокости со стороны жаждущих власти охранников. Робертс пытается противостоять им и начать революцию. Картина получила приз Каннского фестиваля за лучший сценарий и номинацию на "Золотую пальмовую ветвь" в 1965 году.

Джим Мэлоун / "Неприкасаемые"

Коннери получил единственную статуэтку "Оскар" в своей карьере за роль в криминальной драме Брайана Де Пальмы "Неприкасаемые". Кевин Костнер - к слову, эта роль считается одной из его самых ярких ранних работ - играет Эллиота Несса, амбициозного агента ФБР, который нанимает группу профессионалов, чтобы противостоять Аль Капоне (Роберт Де Ниро). В нее входит и опытный полицейский в исполнении Шона Коннери. Неотъемлемые части ленты - запоминающиеся персонажи и захватывающие сцены.

Генри Джонс / "Индиана Джонс и последний крестовый поход"

В третьем фильме о приключениях Индианы Джонса, которого блестяще играет Харрисон Форд, Шон Коннери предстает перед зрителем в необычном амплуа. Он исполнил роль профессора Джонса-старшего, взятого в плен нацистами, жаждущими заполучить Святой Грааль. На фоне невероятных декораций, созданных командой Стивена Спилберга, разворачивается захватывающее действо: загадки, погони, испытания - словом, на экране происходит все то, за что зрители так любят эту сагу.

Рядовой Флэнаган / "Самый длинный день"

В год, когда на экраны вышел первый фильм о Джеймсе Бонде с Коннери в главной роли, актер принял участие и в этой военной ленте. "Самый длинный день"рассказывает о событиях 6 июня 1944 года - высадке союзников в Нормандии. Масштаб воссозданной картины и ее историческая точность поражают. Коннери играет смелого солдата британской армии. Вместе с ним фильме снимались такие звезды, как: Генри Фонда, Джон Уэйн,Джордж Сигал-младший, Роберт Митчем и другие.

Дэниел Древотт / "Человек, который хотел быть королем"

В ленте Джона Хьюстона Шон Коннери оказался в дуэте с еще одной живой легендой кинематографа Майклом Кейном. События фильма разворачиваются в 1885 году. По сюжету, обычные британские солдаты решают отправиться в таинственную страну Кафиристан, чтобы завоевать и возглавить ее. Наивный народ принимает их за богов, однако свое божественное происхождение героям еще предстоит подтвердить. Внимание захватывает не только сам сюжет, но и блестящий актерский тандем Коннери и Кейна.