Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, и назначил на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Об этом сообщил сегодня Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности ... и выразил ему благодарность за понесенные труды, - цитирует агентство РИА Новости слова Легойды. - Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним и временного управления Борисовской епархией

Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии, добавил Легойда.