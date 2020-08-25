Новости

Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
Почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами нашли в порту Бейрута 01:45
СМИ: "Спартак" купит участника полуфинала Лиги чемпионов 01:12
В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на COVID-19 00:42
Главный военный разведчик Дании отстранен от службы 00:30
Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва 24.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 24.08.2020
Глава Тувы сообщил, что во второй раз заразился Covid 24.08.2020
За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ 24.08.2020
В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы 24.08.2020
Овечкин украсил обложку игры NHL 2021 24.08.2020
Москалькова надеется, что власти США изменят меры наказания для Осиповой 24.08.2020
В Гонконге впервые в мире зафиксирован случай повторного заболевания COVID 24.08.2020
Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 24.08.2020
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 24.08.2020
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 24.08.2020
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 24.08.2020
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 24.08.2020
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 24.08.2020
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 24.08.2020
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 24.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 04:45
Рубрика: Общество

Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Завершение лета будет аномально теплым в России. В большинстве регионов страны температуры воздуха превысят климатические нормы августа. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал о продлении теплого периода на десять дней

"Пик тепла придется на Урал и Поволжье. В ближайшие пять дней августовские температуры здесь будут выше привычных на четыре-шесть градусов. А в Екатеринбурге, Челябинской и Свердловской областях - сразу на восемь", - цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Привычным по градусам окончание лета будет в Якутии, в Магаданской области, в центральных регионах Хабаровского края, а также на Чукотке и Камчатке. Здесь температуры воздуха будут держаться в пределах нормы для этого времени года. Ранее синоптики пообещали жителям европейской территории страны комфортную и теплую осень.

Общество Общество Ежедневник Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых