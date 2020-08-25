Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России

Завершение лета будет аномально теплым в России. В большинстве регионов страны температуры воздуха превысят климатические нормы августа. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

"Пик тепла придется на Урал и Поволжье. В ближайшие пять дней августовские температуры здесь будут выше привычных на четыре-шесть градусов. А в Екатеринбурге, Челябинской и Свердловской областях - сразу на восемь", - цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Привычным по градусам окончание лета будет в Якутии, в Магаданской области, в центральных регионах Хабаровского края, а также на Чукотке и Камчатке. Здесь температуры воздуха будут держаться в пределах нормы для этого времени года. Ранее синоптики пообещали жителям европейской территории страны комфортную и теплую осень.