СК Беларуси допросил бывшего министра культуры

Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко был допрошен в Следственном комитете республики. По сообщениям местных СМИ, допрос длился около 3,5 часов и касался вопросов в рамках возбужденного уголовного дела по факту создания оппозицией координационного совета, в президиум которого входит Латушко.

"Был допрошен в качестве свидетеля, допрос проходил в течение трех с половиной часов, у меня взята подписка о неразглашении", - заявил бывший министр журналистам на выходе из следственного комитета. Латушко, занимавший также ранее должность руководителя Купаловского театра, также отметил, что на него не оказывалось давления, а сам допрос прошел в конструктивной форме.

Латушко также заявил, что деятельность совета будет продолжена. "Мы не считаем, что те действия, которые осуществляет координационный совет, выходят за рамки правового поля и законодательства республики", - отметил он.

В среду, 26 августа, в СК Беларуси должен состояться допрос белорусской писательницы Светланы Алексиевич, также входящей в президиум координационного совета.