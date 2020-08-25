СМИ: Месси решил расторгнуть контракт с "Барселоной"

Сама "Барселона" продавать Месси не собиралась. Не секрет, что новый главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман намерен внести кардинальные изменения в составе. В частности, голландец не рассчитывает на ряд возрастных игроков - Жерара Пике, Серхио Бускетса, Ивана Ракитика, Артуро Видаля и Луиса Суареса. Однако Месси в этот список не входил. Куман уже несколько раз говорил о том, что он мечтает поработать с Лионелем и что хочет строить новую команду вокруг него.

Однако Месси, по всей видимости, решил покинуть "Барселону". В его услугах заинтересованы "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Интер". Наиболее вероятным вариантом кажется переход в итальянский клуб. К слову, чуть ранее стало известно, что аргентинец и его отец приобрели в Милане недвижимость.

Важная деталь: любые заинтересованные команды вынуждены будут заплатить за Месси отступные, прописанные в контракте игрока с "Барселоной" - 700 миллионов евро. Соглашение шестикратного обладателя "Золотого мяча" с каталонцами действует до лета 2021 года.