Новости

В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 08:31
В Британии могут утилизировать все военные танки 08:14
Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 07:43
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса 07:34
Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии" 06:45
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
Почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами нашли в порту Бейрута 01:45
СМИ: "Спартак" купит участника полуфинала Лиги чемпионов 01:12
В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на COVID-19 00:42
Главный военный разведчик Дании отстранен от службы 00:30
Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва 24.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 24.08.2020
Глава Тувы сообщил, что во второй раз заразился Covid 24.08.2020
За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ 24.08.2020
В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы 24.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 08:31
Рубрика: Власть

Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз

Соединенные Штаты ответственны за подавляющее число кибератак во всем мире, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

Фото: iStock
Как хакеры используют тему вакцин от коронавируса для кибератак

"За 2016-2019 годы - от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", - рассказал Храмов в интервью aif.ru.

По его словам, это следует из отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности.

В то же время для РФ этот показатель составил от 2 до 7%.

Таким образом, обвинения в тотальной российской угрозе в киберпространстве несостоятельны. США навязывают странам свою точку зрения "с позиции консенсуса" вместо "кропотливой работы по поиску истинных источников компьютерных атак", подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Как сообщил Храмов со ссылкой на данные ФБР, в США ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые приводят к ущербу американской экономике в 57-109 миллиардов долларов.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Россия и США Хакерские атаки

Главное сегодня

В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России
В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных мотоциклистов
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу