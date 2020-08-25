Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз

Соединенные Штаты ответственны за подавляющее число кибератак во всем мире, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"За 2016-2019 годы - от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", - рассказал Храмов в интервью aif.ru.

По его словам, это следует из отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности.

В то же время для РФ этот показатель составил от 2 до 7%.

Таким образом, обвинения в тотальной российской угрозе в киберпространстве несостоятельны. США навязывают странам свою точку зрения "с позиции консенсуса" вместо "кропотливой работы по поиску истинных источников компьютерных атак", подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Как сообщил Храмов со ссылкой на данные ФБР, в США ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые приводят к ущербу американской экономике в 57-109 миллиардов долларов.