США и Китай признали прогресс в торговой сделке

Вашингтон и Пекин в формате телефонного звонка обсудили ситуацию вокруг американо-китайской торговой сделки. По итогам переговоров стороны признали наличие прогресса в выполнении соглашения по первой фазе сделки. В опубликованном на сайте торгового представителя США сообщении отмечается, что США и Китай намерены работать дальше, чтобы достичь выполнения соглашения.

В тексте сообщения указывается, что стороны рассмотрели шаги, предпринятые к настоящему моменту КНР в рамках выполнения соглашения. В частности, речь идет об обеспечении большей защиты прав интеллектуальной собственности, снятии препятствия для компаний США в сфере финансовых операций и сельского хозяйства, а также ликвидации требования о передаче технологий. "Стороны также обсудили значительное увеличение закупок американской продукции со стороны Китая, а также будущие шаги, необходимые для выполнения соглашения", - говорится в заявлении торгового представителя.

"Обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения", - отмечается в сообщении.