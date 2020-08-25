Стало известно, какие изменения будут в ЕГЭ-2021

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2021 году. На сайте института доступны демоверсии и другие документы ЕГЭ по 15 школьным предметам.

- Изменений в ЕГЭ 2021 года по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам нет, - сообщили в Рособрнадзоре. - Структура и содержание экзаменационной работы по биологии также не изменились, но время ее выполнения увеличено с 210 до 235 минут.

Что еще появилось нового?

- В ЕГЭ по русскому языку изменены формулировка девятого задания, а также уточнены формулировка и критерии оценивания сочинения.

- В ЕГЭ по литературе обновлено седьмое задание с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта.

- В ЕГЭ по истории изменена модель задания 25 (историческое сочинение). Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинению по одному из трех исторических периодов, то в 2021 году историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей.

Но больше всего изменений - в ЕГЭ по информатике.

- Это связано с переводом этого экзамена с 2021 года в компьютерную форму, - рассказали в Рособрнадзоре. - Включены задания на практическое программирование: составление и отладку программы, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего числа.

Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена на компьютерах. Еще одно отличие от прошлой модели - в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях, в связи с невостребованностью, исключены примеры на Бейсике.

Важно, что все эти изменения сейчас находятся на стадии общественного обсуждения. Все замечания и предложения принимаются на электронный адрес fipi@fipi.ru до 1 октября 2020 года.

- Эти документы ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Также с их помощью будущие участники ЕГЭ и их преподаватели могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году, - рассказали в Рособрнадзоре. - Задания, включенные в демоверсии, не будут использоваться при проведении экзаменов, но они аналогичны реальным. Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников.