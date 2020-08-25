Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана

Большинство стран Совета безопасности ООН отвергли планы США по восстановлению санкций против Ирана. Как передает РИА Новости, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что такой о такой позиции заявила большая часть государств, включая страны Европы.

Отмечается, что американскую инициативу, помимо России, Китая и ЮАР, открыто не поддержали Германия, Франция и Великобритания.

"Сегодняшняя дискуссия четко продемонстрировала, какой позиции придерживается большинство членов Совета Безопасности. Они все подтвердили ... необходимость сохранить СВПД. И сохранение СВПД важно для всего международного сообщества, в том числе для США", - цитирует российского дипломата агентство.

Василий Небензя также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты смогут в итоге осознать это. "И не будут следовать тому пути, который не только не законен, но попросту не приведет к достижению результата, которого ожидали США", - заключил постпред РФ при ООН.