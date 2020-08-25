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25.08.2020 17:31
Рубрика: Экономика

Не судить, так помиловать

Судьям в отставке разрешили входить в комиссии по помилованию
Текст: Владислав Куликов
Совет судей России опубликовал пакет заключений по поводу трудоустройства судей в отставке: кем можно, кем нельзя работать человеку, хотя и ушедшему с поста, но сохранившему судейское звание. В частности, не разрешено быть репетитором или входить в общественные советы при МВД. Зато дано добро на участие в региональных комиссиях по помилованию.
Судья в отставке остается официальным представителем судебной системы и должен соблюдать ограничения. Фото: massimo1g / istock Судья в отставке остается официальным представителем судебной системы и должен соблюдать ограничения. Фото: massimo1g / istock
Судья в отставке остается официальным представителем судебной системы и должен соблюдать ограничения. Фото: massimo1g / istock

Судья в отставке - все равно что настоящий судья. Это официальный статус. Его даже могут призвать обратно на службу, если появится необходимость. Закон разрешает возвращать в строй на срок до года судью в отставке, если в каком-то суде пустует должность или резко выросла нагрузка. Такие случаи есть.

Фото: feverpitched / istock
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Поэтому на судью в отставке распространяются почти все ограничения, что наложены на действующего судью. И первое среди них: служителю Фемиды категорически запрещено заниматься бизнесом. Не может судья в отставке также пойти в адвокаты и в массу других мест. Иначе придется снять c себя статус и лишиться положенных благ. Многие судьи уходят в отставку полными сил, поэтому заключения Совета судей крайне важны. Комиссия Совета судей России по этике регулярно дает пояснения, какие занятия, по ее мнению, не запятнают мантию судьи в отставке. Сейчас обнародованы очередные ответы на горячие судейские вопросы. Например, один из судей, пребывающих в отставке, поинтересовался, может ли он заниматься репетиторством по специальности "правоведение".

По закону судья не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой сферой. Как подчеркнули в Совете судей, право судьи заниматься преподавательской деятельностью не связывается федеральным законодательством с удалением судьи в отставку, не ограничивается только преподаванием юридических дисциплин и не связывается со статусом образовательной организации, в которой эта деятельность осуществляется. Исключение: ситуации, когда образовательная организация финансируется исключительно из иностранных источников. При этом работать преподавателем можно только по официальному трудовому договору.

Репетитор же - это скорее частное лицо. Как пояснил Совет судей, судья в отставке не вправе ни зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы самостоятельно работать репетитором, ни оформиться в качестве самозанятого. Потому что такая деятельность сильно напоминает предпринимательство.

Другой вопрос касается общественных советов при МВД. Здесь проблема в том, что судью, даже отставного, все-таки нельзя считать представителем гражданского общества. Он по-прежнему представляет судебную власть.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Особый публичный статус судьи не утрачивается с удалением в отставку, - пояснила комиссия по этике. - На пребывающего в отставке судью распространяются требования Кодекса судейской этики, в частности, сохраняется обязанность судьи воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также руководителей этих органов. Это обстоятельство само по себе является определенным препятствием для полноценного участия пребывающего в отставке судьи в работе общественного совета".

Иными словами, кодекс служебной этики запрещает судье во время заседания общественного совета остро выступить, пройтись по больным темам. А если он вынужден молчать, зачем тогда входить в совет?

"Кроме того, пребывающий в отставке судья в силу наличия у него публичного статуса воспринимается широкой общественностью в первую очередь в качестве выразителя интересов публичной, "официальной" власти, но не общественности", - подчеркнули в Совете судей.

Судья в отставке не вправе ни зарегистрироваться в качестве предпринимателя, чтобы работать репетитором,  ни оформиться в качестве самозанятого

Зато судьям разрешено входить в региональные комиссии по помилованию. Такие комиссии на местах рассматривают ходатайства заключенных и готовят свои заключения. Принимать решение о помиловании вправе только глава государства. Региональные же комиссии проводят своего рода предварительную экспертную оценку и отбор ходатайств, которым стоит дать ход.

Также такие комиссии готовят свои предложения по развитию в регионе программ социальной адаптации лиц, отбывших наказание.

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