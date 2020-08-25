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25.08.2020 19:44
Рубрика: Общество

Умный? Пройди в кассу

Талантливые школьники получат гранты
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
Написал крутую программу на "Си++"? Победил в олимпиаде по информатике или математике? Школьники, которые показали высокие достижения в области цифровых технологий, смогут получить грант от государства - 125 тысяч рублей.

Как сообщает минпросвещения, заявление на грант подается через портал "Госуслуги". Если школьнику исполнилось 14 лет, подать заявление может он сам. Если ребенок младше - подают родители. Также среди требований - возраст не старше 18 лет, присутствие на государственном информационном ресурсе талантыроссии.рф.

Фото: iStock
Шесть тысяч школьников вышли в полуфиналы конкурса "Большая перемена"

Срок подачи заявлений - с 1 сентября до 10 октября. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850 обучающимся. Так что ребятам, которые могут претендовать на награду, лучше поторопиться. У кого есть шанс на грант? У победителей или призеров профильных олимпиад и конкурсов, проведенных в 2018/19 учебном году. Плюс - у ребят, имеющих награды или призы за научно-исследовательские работы по профилям математика, информатика и цифровые технологии, а также школьников, получивших патенты на свои разработки или свидетельства. Свои достижения нужно будет подтвердить документом - например, дипломом победителя олимпиады.

- При положительном решении в личный кабинет на портале будет направлен договор на получение средств, - сообщает минпросвещения.

Гранты выдаются в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Общество Образование

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