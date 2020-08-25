По словам организаторов, несмотря на пандемию COVID-19, Третья китайская международная импортная выставка (CIIE) пройдет, как обычно, в ноябре, в еще большем масштабе и с новыми павильонами.

По словам заместителя директора оргкомитета CIIE Сунь Чэнхая, подготовка идет по плану. Компании отнеслись к выставке с энтузиазмом, говорит Сунь, добавляя, что цель сдать экспонентам 360 тысяч квадратных метров выставочного помещения достигнута - и это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Средняя выставочная площадь, которую займут компании из списка Fortune 500, увеличилась на 14 процентов. В этом году выставка пройдет с 5 по 10 ноября. На ней появятся новые тематические павильоны: "Здравоохранение", "Новая энергетика и защита окружающей среды", "Умный транспорт" и "Спорт".