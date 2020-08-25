Учебный год начнется по желанию родителей

Учебный год в московских школах начнется, как и положено, 1 сентября. Будет ли ребенок сидеть за партой в классе или уйдет и дальше на дистанционное обучение, родители решат сами. Наверняка найдутся те, кто готов перестраховаться и оставить детей дома пережидать "ковидные" времена. Все-таки пока непонятно, как предстоящей осенью поведет себя коронавирус.

Как заявил глава департамента образования и науки Александр Молотков, папы и мамы, которые выберут дистанционку, о своем решении должны сообщить руководству школы. Правда, директор школы № 2065 Наталия Файдюк рассказала "РГ", что пока подобных обращений к ней не поступало. "Тем не менее наша школа полностью готова и к очному, и дистанционному формату, - подчеркнула она. - Для этого у нас есть современное оборудование и образовательные ресурсы". Освоить урок дома поможет "Московская электронная школа". "Педагог будет присылать ученику ссылку на материал и домашнее задание, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - Библиотека МЭШ содержит учебные пособия, сценарии уроков, интерактивные приложения, задания для повторения и подготовки к контрольным работам".

Есть в библиотеке МЭШ также виртуальные лаборатории, где можно проводить опыты и эксперименты. А если ученику что-то непонятно? В классе он поднимет руку, спросит, уточнит. А тот, кто учится дома? Ребята смогут задать свои вопросы учителю онлайн. Точно так же, как делали это весной, когда на дистанционное обучение перешли все школьники во время самоизоляции. Ответ получат тоже онлайн. Весенняя самоизоляция выявила слабые места дистанционки, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, и все недостатки сейчас устранены. Тем не менее родители, судя по их постам в соцсетях, не на шутку встревожены. Об этом говорит и шквал вопросов, поступающих в адрес городского совета родительской общественности. Все острые моменты, подчеркнула в беседе с "РГ" председатель организации Людмила Мясникова, Роспотребнадзор и департамент здравоохранения 26 августа обсудят с папами и мамами школьников.

Сама Мясникова не прочь отправить младших дочек в школу. "Без линейки можно и обойтись. А все что касается остального, если есть возможность, то нужно учиться, - говорит она. - Ребенок должен понимать, что 1 сентября он пойдёт в школу, придёт в класс, где будет учиться слышать, слушать, общаться, работать в команде".

Опрошенные нашей газетой родители понимают: этой осенью коронавирус никуда не денется, а учиться надо. Большинство считают, что желательно очно. По их словам, важно, чтобы школы исправно следовали всем выработанным в городе санитарным правилам.

- С одной стороны, я понимаю все риски, связанные с очной формой обучения, - поделилась с "РГ" своими сомнениями мама двух сыновей Наталья Иоч. - Пандемия все еще продолжается, и нужно быть максимально внимательными и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. С другой стороны, по моему мнению, дистанционные занятия в полной мере себя не оправдывают. В заключительной четверти, например, было много технических сбоев, уроки часто задерживались, переносились или отменялись.

А ценность физкультуры или труда, говорит она, вообще свелась к нулю. Поэтому лично все-таки поведет своих детей в школу.

Гаянэ Асадова вируса не боится. Говорит, всей семьей соблюдали меры предосторожности и в "доковидную" эпоху: регулярно мыли руки с мылом, пользовались антисептиками. В сентябре ее сынишка пойдет в пятый класс. В школу!

- До пандемии у сына было по 5-7 полноценных уроков и дополнительные занятия. На дистанционке же - всего два урока в день по полчаса. Остальные занятия отдавались на самостоятельное изучение, - вспоминает Гаянэ. - Мне часто приходилось следить за расписанием сына, каждый день оно плавало.

Дисциплина на онлайн-уроках, по ее словам, хромала. Потому собеседница "РГ" откладывала работу и сама объясняла материал сыну. "Если в начальной школе при дистанционке родитель еще может помочь, то в средней и старшей это уже не всем под силу", - отмечает Гаянэ.

Учитель русского языка и литературы школы № 2031 Елена Маханова согласна: родителям, если ребенок будет учиться дома, все равно придется вникать в процесс. Скажем, нужно подготовить рабочее место, проследить за тем, чтобы ученик вовремя выполнял "домашку" и "не прогуливал" онлайн-уроки. Другой вопрос - не у всех есть такая "роскошь", работать-то тоже нужно.

Родители московских школьников решат, как будут учиться их дети: очно, в школе или дистанционно с помощью онлайн-платформ

- На дистанционке родителям нужно постоянно находиться в постоянном контакте с учителями и администрацией школы, - говорит она. - Возможно, имеет смысл еще устроить ребенка в онлайн-школу или дополнить обучение различными ресурсами. Например, такими как МЭШ, РЭШ".

Тем не менее, уверена Маханова, учителя, владеющие современными технологиями, в состоянии сами создать полезные и интересные учебные материалы, дать интерактивные и творческие задания с автоматической проверкой, пользоваться мессенджерами для общения с учениками.

Кстати

День знаний в Москве школы встретят без привычных линеек. Всем ученикам и учителям обещают измерять температуру, а помещения регулярно дезинфицировать. Уроки в параллелях будут идти в разное время, перемены и обеды в столовой тоже будут стартовать в отличные друг от друга часы. Для каждого класса выделят отдельный кабинет - там и планируется проводить все занятия. Идти придется разве что на физику, химию и другие предметы, которые не мыслятся без колбочек, опытов и специального оборудования. Если кто-то из детей заболеет, а тест на "корону" окажется положительным, тогда весь класс отправят на двухнедельный карантин. В этом случае ребята перейдут на дистанционное обучение.

Минпросвещения: День знаний - без переносов

Как дети пойдут в школу? Можно ли оставить ребенка на дистанционном обучении? По какому графику будут учиться классы? То, в каких условиях начнут работать школы, сейчас волнует и родителей, и учителей, и самих детей.

Министерство просвещения и местные власти в каждом регионе уже не раз давали самые подробные объяснения: сделано все, чтобы дети могли ходить на уроки. Есть санитарные правила Роспотребнадзора, в которых прописано, какие меры безопасности будут в школах до конца года. Среди них: термометрия, дезинфекция, отмена массовых мероприятий. За каждым классом будет закреплен свой кабинет. Опыт ЕГЭ и летнего отдыха показал: если требования соблюдать, удается создать безопасные условия для детей.

- Начало учебного года запланировано традиционно на 1 сентября во всех регионах при сохранении календарного учебного плана и единого образовательного пространства, - рассказали "Российской газете" в министерстве просвещения. - Профильные ведомства дали все необходимые установки регионам. А там проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Информация о начале учебного года доведена до педагогов и родителей.

В министерстве просвещения подчеркнули: "Многие очень ждут возвращения учеников за школьные парты. Разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение".

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о депутатском предложении перенести начало учебного года на 1 октября. Якобы это поможет избежать вспышек вируса. Но большинство родителей - против этой идеи. И вот почему:

- Те "эксперты", которые выступают с подобными предложениями, судя по всему, вообще не имеют представления о том, как организован учебный процесс. Нельзя просто взять и исключить целый месяц учебы. У школы есть программа, которую нужно обязательно пройти. Нагрузки на учителей, на детей, да даже вся классная работа и домашние задания просчитаны и расписаны по часам и минутам. Игры в духе "плюс-минус месяц" здесь как минимум недальновидны, - рассказала "Российской газете" директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - Никто не знает, что будет с эпидемиологической обстановкой в октябре. И как раз сейчас, пока еще тепло, пока нет всплеска простуд и ОРВИ (а они среди школьников случаются каждый год), нам нужно выйти в школы. Важно именно сейчас отработать все механизмы обеспечения безопасности, оценить все условия работы школ, подготовиться к холодному осеннему сезону.

По словам Марианны Шевченко, если уж мамы и папы переживают, у них есть право оставить ребенка дома, не отправлять его на очное обучение. Это можно сделать по заявлению родителей. Но этот выбор никто не может им навязывать.

Подготовила Ксения Колесникова