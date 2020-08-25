Учебный год начнется традиционно 1 сентября

В Министерстве просвещения рассказали, когда во всех российских школах начнется учебный год.

- Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство, - рассказали "Российской газете" в ведомстве. - При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам. А там проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом.

Также в ведомстве подчеркнули, что все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора.

- Информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности, многие очень ждут возвращение учащихся за школьные парты, - рассказали в Министерстве просвещения. - Разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение.