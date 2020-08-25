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25.08.2020 11:30
Рубрика: Общество

Ученые научились распознавать аутизм у детей еще до их рождения

Текст: Юрий Медведев
Очень важной для понимания причин аутизма, по мнению специалистов, может стать исследование британского ученого Дипака Шривастава из Королевского колледжа Лондона. Он изучал, когда появляются различия в головном мозге аутистов и здоровых людей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известно, что аутизме изменены многие участки мозга, но как именно они развиваются - неясно. Обычно родители замечают признаки болезни в течение первых двух лет жизни ребенка. Это проблемы с общением, повторение действий, ограниченность интересов. Наука считает, что причины аутизма связаны с определенными генами, однако механизм заболевания пока непонятен. Особо тревожит, что в мире число аутистов резко растет. Но почему это происходит, ученые пока не могут ответить. Возможно, улучшилась диагностика, а может действуют какие-то факторы, появившиеся в жизни общества. Хотя ведущие лаборатории многих стран пытаются разобраться в сути болезни, каких-то громких прорывов не произошло. Поэтому важен любой даже небольшой шаг исследователей.

Фото: kinopoisk.ru
Создан новый метод ранней диагностики аутизма

- С помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток мы моделирования раннее развитие мозга, - говорит доктор Шривастава. На 9-й день развивающиеся нейроны сформировали "нервные розетки" - похожие на одуванчик. Причем стволовые клетки аутичных людей либо вообще такие розетки не формировали, либо они были очень мелкими. Кроме того, ключевые гены развития мозга аутистов "включились" на более низких уровнях, чем у обычных людей. На 21-й и 35-й дни клетки обычных и аутистов уже сильно различались по многим признакам.

Отсюда ученый делает главный вывод: состав нейронов коры головного мозга отличается в аутичном и нормально развивающемся мозге. Что касается других зон мозга, то таких различий не обнаружено.

Таким образом, ученые указали адрес, куда при изучении причин аутизма надо обращать особое внимание. Новое исследование показывает, что атипичное развитие начинается на самых ранних стадиях развития мозга, причем на уровне отдельных клеток мозга. По мнению специалистов, эти результаты внесут вклад в понимание того, почему существует такое разнообразие в развитии мозга.

Общество Наука Общество Семья и дети Научный подход с Юрием Медведевым

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