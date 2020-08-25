Минюст России разработал проект поправок в Трудовой кодекс, отменяющий упрощенную процедуру взыскания долгов по зарплате и прочих денег, которые начальник недоплатил. Например, урезанных в порыве скупости премий.

Строго говоря, сегодня решить вопрос с какими-то недоплатами можно практически кулуарно: создать в организации специальную комиссию, она выпишет документ и направит бумагу судебным приставам.

Такими полномочиями обладают комиссии по трудовым спорам. По мнению Минюста, с помощью таких комиссий можно устраивать "договорные матчи" начальников с подчиненными для проведения сомнительных финансовых операций. Например, чтобы вывести деньги с предприятия, так сказать, легальным путем обчистить кассу и уклониться от налогов. Или обналичить средства.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, комиссии по трудовым спорам создаются непосредственно на предприятии.

"В Трудовом кодексе не установлено требований ни к численности комиссии, ни к сроку ее действия: она может создаваться как на определенный период, так и действовать бессрочно. Предполагается, что в комиссии должно быть равное количество представителей от руководства и от сотрудников", - пояснил Владимир Груздев.

Под особое внимание попали решения комиссий по трудовым спорам о взыскании с работодателей сумм от 500 тысяч рублей и выше. В них часто есть признаки сомнительных финансовых операций

Хотя о процедуре знают далеко не все, она активно используется. За первые шесть месяцев этого года судебными приставами-исполнителями возбуждено 89 исполнительных производств на основании удостоверений комиссий по трудовым спорам, сумма долга по которым превышает 500 тысяч рублей. Общую сумма задолженности составила 113,6 миллиона рублей. В 2019 году было 652 исполнительных производства на общую сумму долга 683,5 миллиона рублей.

"При этом судебный пристав-исполнитель не уполномочен проверять подлинность поступающих на исполнение документов, в том числе проводить проверку возникших трудовых отношений между должником и взыскателем", - подчеркнули в Минюсте.

Проще говоря, пришел приставам документ, значит, надо исполнять. По словам представителей ведомства, изготовить удостоверение комиссии по трудовым спорам можно на обычной бумаге с печатью самой комиссии.

"В данном случае в результате сговора должника и взыскателя изготавливается легитимный исполнительный документ, который предъявляется для принудительного исполнения", - считают в ведомстве.

Поэтому законопроектом, вынесенным на общественное обсуждение, предлагается исключить из компетенции комиссии по трудовым спорам рассмотрение споров, связанных с долгами по зарплате и другим выплатам.