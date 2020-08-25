Строго говоря, сегодня решить вопрос с какими-то недоплатами можно практически кулуарно: создать в организации специальную комиссию, она выпишет документ и направит бумагу судебным приставам.
Такими полномочиями обладают комиссии по трудовым спорам. По мнению Минюста, с помощью таких комиссий можно устраивать "договорные матчи" начальников с подчиненными для проведения сомнительных финансовых операций. Например, чтобы вывести деньги с предприятия, так сказать, легальным путем обчистить кассу и уклониться от налогов. Или обналичить средства.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, комиссии по трудовым спорам создаются непосредственно на предприятии.
"В Трудовом кодексе не установлено требований ни к численности комиссии, ни к сроку ее действия: она может создаваться как на определенный период, так и действовать бессрочно. Предполагается, что в комиссии должно быть равное количество представителей от руководства и от сотрудников", - пояснил Владимир Груздев.
Хотя о процедуре знают далеко не все, она активно используется. За первые шесть месяцев этого года судебными приставами-исполнителями возбуждено 89 исполнительных производств на основании удостоверений комиссий по трудовым спорам, сумма долга по которым превышает 500 тысяч рублей. Общую сумма задолженности составила 113,6 миллиона рублей. В 2019 году было 652 исполнительных производства на общую сумму долга 683,5 миллиона рублей.
"При этом судебный пристав-исполнитель не уполномочен проверять подлинность поступающих на исполнение документов, в том числе проводить проверку возникших трудовых отношений между должником и взыскателем", - подчеркнули в Минюсте.
Проще говоря, пришел приставам документ, значит, надо исполнять. По словам представителей ведомства, изготовить удостоверение комиссии по трудовым спорам можно на обычной бумаге с печатью самой комиссии.
"В данном случае в результате сговора должника и взыскателя изготавливается легитимный исполнительный документ, который предъявляется для принудительного исполнения", - считают в ведомстве.
Поэтому законопроектом, вынесенным на общественное обсуждение, предлагается исключить из компетенции комиссии по трудовым спорам рассмотрение споров, связанных с долгами по зарплате и другим выплатам.