В 2020 году заблокировали 30 тысяч интернет-ресурсов с негативным контентом

По материалам полиции в этом году было заблокировано более 30 тысяч интернет-ресурсов с негативным содержанием для молодежи. Об этом сообщил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергей Кравчук.

"Только в текущем году во взаимодействии с Роскомнадзором и Генеральной прокуратурой по материалам МВД был ограничен доступ к более чем 30 тысячам материалам интернет-ресурсов", - сказал он, выступая во вторник в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

Как передает ТАСС, Сергей Кравчук также отметил, что запретить негативный контент - это полдела. "Мы уже сталкивались с ситуацией, когда были суицидальные группы, когда мы их блокировали, а на их месте появлялись "зеркала". То есть, отвлекая и вытягивая несовершеннолетних из интернета с негативной информацией, необходимо заполнять создавшийся вакуум и дать им взамен интересное и увлекательное", - подчеркнул он.

По его словам, необходимо заменять отрицательный контент. "Нужна точечная замена, когда подросток кликает на сайт, например, с тематикой АУЕ, и должен попадать не на заблокированную страницу, а на сайт-заменитель, типа анти-АУЕ", - заключил Кравчук.

Напомним, что недавно Верховный суд России признал экстремистской организацию АУЕ, а в Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды уголовной романтики.