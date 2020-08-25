В Беларуси готовятся к внедрению биометрических документов

Создание интегрированной сервисно-расчетной системы в Беларуси (БИСРС) осуществляется в комплексе с процессом внедрения биометрических документов, которые заменят традиционный паспорт гражданина РБ.

Основные компоненты системы, пояснил министр связи и информатизации республики Константин Шульган, "уже созданы либо будут введены до конца года". Завершаются работы и по проведению опытной эксплуатации пилотной зоны, сообщил во вторник отраслевой руководитель на заседании президиума Совета Министров.

Комментируя основные этапы реализации интегрированной сервисно-расчетной системы, Шульган назвал ее "важным шагом к развитию электронного правительства". БИСРС, подчеркнул он, облегчит и упростит "диалог между гражданами и государством путем уменьшения бюрократических требований для оказания электронных услуг, что также будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений".

Система, уточнил министр, выполняет важнейшую задачу электронного правительства - автоматизацию обслуживания граждан и юридических лиц при исполнении административных процедур и электронных услуг, где главным элементом является внедрение электронного удостоверения личности на базе ID-карты, а также создание и развитие государственного портала электронных услуг.

Кроме того, эта система, по замыслу ее разработчиков, образует комплекс информационных ресурсов, предназначенный для идентификации физических и юридических лиц с применением ID-карт с целью оказания им электронных услуг на основе единых правил.

Создание БИСРС, резюмирует БЕЛТА, является одним из ключевых мероприятий национальной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.