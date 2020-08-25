В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил

Министерство обороны Беларуси сообщает, что в стране стартовал очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности войск. Как сообщало ранее агентство БЕЛТА, на этом этапе минобороны планирует задействовать резервистов.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил республики Александр Вольфович заявил, что проверка ВС носит комплексный характер, а состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться.

"Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи. Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси. Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз".

В ведомстве уточняют, что сейчас в боевую готовность приводится танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады и для всесторонней оценки его боеспособности планируется призвать из запаса свыше 140 человек.