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25.08.2020 08:14
Рубрика: В мире

В Британии могут утилизировать все военные танки

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Военное командование Британии рассматривает планы по утилизации всех британских танков в целях модернизации вооруженных сил на фоне сокращения бюджета во время пандемии. Даунинг-стрит ранее поручил руководству британских вооруженных сил оптимизировать свои средства с учетом ожидаемых будущих сокращений бюджета из-за экономических последствий кризиса с коронавирусом.

Фото: Reuters
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Речь идет о возможности отказа, из-за непомерных затрат, от обновления парка из 227 единиц, состоящих из Challenger 2, основного боевого британского танка и бронированных машин 388 Warrior, сообщает The Times. В количественном отношении британский парк танков занимает восьмое место в мире после России, США, Китая, Индии, Германии, Аргентины и даже Уганды, у которой имеется 239 боевых машин.

В правительстве страны стремятся модернизировать парк танков не только в условиях пандемии, но и с учетом меняющегося характера войны в современных условиях. Впрочем, некоторые оппоненты высказывают мнение, что Challenger 2 и вовсе не подходит для британской армии. В прошлом году ряд ведущих британских военных экспертов назвали две эти модели "устаревшими". В этой связи вопрос об утилизации Challenger 2 и 388 Warrior стал активно муссироваться в Альбионе. Сэр Ричард Бэрронс, бывший командующий британскими объединенными силами, поддерживает данную идею, пояснив, что будущее за "беспилотными автономными объектами".

По данным британских СМИ, Лондон прорабатывает с партнерами по НАТО вопросы отказа от тяжелой брони, сосредоточения усилий и средств вместо этого на авиации и кибервойне. Этот шаг, отметил источник издания, необходим для того, чтобы сбалансировать оборонные интересы Британии и противостоять новым угрозам национальной безопасности. В британском министерстве обороны намерены подготовить обзор новых угроз и вызовов национальной безопасности в ноябре. Согласно этим планам, танки Challenger 2 должны были быть переданы на консервацию и задействованы только в экстренных случаях.

Главный британский боевой танк стоит на вооружении с 1998 года. Он, как уточняет Daily Mil, является модернизированной моделью Challenger 1, который использовался во время первой войны в Персидском заливе и вторжения в Ирак в 2003 году. Танк также был развернут в Боснии и Косово во время миссии под руководством НАТО в бывшей Югославии в конце 1990 годов. Им управляет экипаж из четырех человек, танк имеет на вооружении 120 миллиметровую пушку и два 7,62 миллиметровых пулемета, максимальная скорость его передвижения составляет около 60 километров в час. В настоящее время Challenger 2 находится на вооружении Королевского гусарского полка и Королевского танкового полка.

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