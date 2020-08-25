В Британии планируют штрафовать родителей, не пускающих детей в школы

Власти Великобритании могут ввести штрафы для родителей, которые отказываются приводить детей в школу из страха перед коронавирусом, сообщает Guardian.

Риск заражения коронавирусом в школе "очень и очень мал", заявил Борис Джонсон. "Необходимо, чтобы ученики вернулись за парты в сентябре", - подчеркнул премьер-министр. По его словам, "это жизненно важно для их образования, а также для их физического и психического благополучия".

Заявление Джонсона прозвучало после того, как несколько британских экспертов заверили, что в школах дети практически не подвергаются риску. К тому же смертность среди детей в возрасте от 9 до 15 лет составляет лишь 14 случаев на один миллион, что меньше, чем при гриппе.

Как отметил министр по делам школ Ник Гибб, получение среднего образования в королевстве является обязательным. Учебные заведения принимают меры, чтобы минимизировать риски заражения вирусом. По словам министра, они очень эффективны. В связи с этим отказ пускать ребенка в школу может привести к штрафу в 60 фунтов стерлингов. Именно эту сумму приходится выплачивать родителям, когда они без уважительной причины забирают детей с занятий и устраивают им внеплановые каникулы. Страх перед коронавирусом, по мнению властей, такой не является.

Гибб заверил, что штрафовать будут лишь в крайнем случае, если школьники будут постоянно отсутствовать на уроках.

В свою очередь учебный год в Шотландии начался еще в середине августа, в Северной Ирландии - в минувший понедельник, а в Англии и Уэльсе первый звонок прозвучит 3 сентября.