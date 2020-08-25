В Британии предложили для самоизоляции старинные форты за 9 млн фунтов

Три искусственных островных форта у побережья Портсмута выставлены на продажу за 9 миллионов фунтов стерлингов. Это идеальный вариант, чтобы обеспечить самоизоляцию во время пандемии коронавируса, говорится в презентации о сделке.

Частные владения Spitbank, No Man's и Horse Sand расположены между Портсмутом и островом Уайт. Они предлагаются состоятельным инвесторам, желающим изолироваться от общества. Форты построены в качестве оборонительных сооружений против возможных французских атак в 1850-х годах, сообщает телерадиостанция BBC.

Недавно реставрированные форты Spitbank и No Man's и расположенные всего в двух шагах от побережья Хэмпшира, предлагаются, соответственно, за 4 и 4,2 миллиона фунтов. А Horse Sand, который не был восстановлен, выставлен на продажу за 750 тысяч фунтов.

Владелец недвижимости, 65-летний Майк Клэр, рассказал Times, что Spitbank предлагает девять спальных номеров повышенной комфортности с баром, бассейн с подогревом, сауной и палубой на крыше, идеально подходящей для тех, кто хочет позагорать на солнце.

"Многие хотят, чтобы форты стали их временным домом. Человек чувствует себя в безопасности, когда находится там. Недвижимость может быть продана вместе или отдельно", - отметил предприниматель.