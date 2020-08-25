В ЦСКА перешел полузащитник "Ростова"

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Бахтиер Зайнутдинов стал игроком московского ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт армейцев, клубы договорились о трансфере игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Футболист подписал контракт с армейцами до окончания сезона-2024/25.

Сумма трансфера 22-летнего футболиста не сообщается. Несмотря на казахстанское гражданство Зайнутдинов не является легионером, начиная с нынешнего сезона.

В "Ростове" полузащитник сборной Казахстана оказался в 2019 году. В минувшем сезоне он провел за клуб 17 матчей в чемпионате страны и отметился четырьмя забитыми мячами. В нынешнем сезоне он принял участие во всех четырех играх "Ростова".

На счету Зайнутдинова 13 матчей и 6 голов за сборную Казахстана.