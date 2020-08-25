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25.08.2020 16:31
Рубрика: В мире

В Германии желающим ежемесячно выплатят 1200 евро для эксперимента

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение трех лет 120 граждан Германии, начиная с весны 2021 года, ежемесячно будут получать 1200 евро. В группу сравнения войдут еще 1500 человек для участия в эксперименте о введении в стране обязательного базового дохода, который проводят Немецкий институт экономических исследований (DIW), институт Планка по изучению общественных благ, а также Кельнский университет.

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Участие в проекте в режиме онлайн может каждый гражданин, которому исполнилось 18 лет и имеющий первое местожительство в Германии. К полудню четверга уже поступило более 780 тысяч запросов. И это число постоянно увеличивается. Начиная с миллиона заявок, будет проведена жеребьевка, сообщает портал журнала Focus.

Ученые хотят знать, как изменится жизнь и восприятие людей, если они получат дополнительные 1200 евро в месяц? Будут ли они принимать более смелые решения с имеющейся поддержкой, больше учиться и жить здоровой и социальной жизнью? Или же используют деньги, чтобы потратить их на удовольствия, как опасаются критики.

Мнения по поводу безусловного базового дохода среди специалистов разделились. Одни хвалят его как решение проблемы занятости в мире, в котором в ближайшие десятилетия грозят исчезнуть многочисленные рабочие места. Другие - опасаются, что выплаты приведут к лени или просто не будет возможности их обеспечить. Среди участников будут проводить регулярные опросы, в том числе, учтут уровень стресса. Исследование было инициировано ассоциацией "Мой безусловный базовый доход", уже реализовавшей проект в меньшем масштабе. За счет пожертвований собраны стартовые 8 миллионов евро.

Фото: iStock
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Между тем в прошлом году в Финляндии эксперимент по выплате безусловного базового дохода потерпел неудачу. Раздача денег не стимулировала малоимущих граждан искать работу. Похожие идеи были также в Канаде, Швейцарии и Италии. Но в бюджете на это не оказалось достаточно средств.

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