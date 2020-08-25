В Японии пожилые женщины создали патруль для борьбы с обезьянами

Три пожилые крестьянки в населенном пункте Кейиси японской префектуры Фукуи создали отряд "Охотницы за обезьянами", об этом сообщает новостной портал Fukuishimbun.

74-летняя Масако Исимура, 68-летняя Тацуко Киносита и 67-летняя Миюки Ии патрулируют окрестности своих домов, вооружившись пневматическим оружием.

Стаи японских макак появились в районе Кейиси в 2015 году, быстро освоились и стали причинять значительные неудобства местным жителям: срывать фрукты и овощи, воровать продукты, забираться в дома, нападать на людей. Одним из самых заметных налетов стала кража большого количества овощей группой из двадцати макак. Предполагается, что они же попортили местный буддийский храм.

Местные власти озаботились проблемой в марте и стали проводить среди местных жителей обучение по борьбе с обезьянами. Также муниципалитет поддержал инициативу трех пожилых женщин отпугивать обезьян выстрелами из пневматического оружия.

В настоящее время "бригада быстрого реагирования" выдвигается по первому звонку на место, где были замечены обезьяны. Об эффективности подобного метода пока сказать сложно. Одно время животные, вроде бы, перестали тревожить жителей, но недавно макаки вернулись.