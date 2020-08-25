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25.08.2020 16:39
Рубрика: В мире

В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры

Текст: Денис Передельский

Израильские археологи завершили раскопки недалеко от современного кибуца Гал-Он на юге страны, где была найдена ханаанская крепость XII века. В ближайшие дни она будет открыта для посещений.

Фото: iStock
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Как сообщает The Jerusalem Post, открытие совершила группа археологов во главе с профессором Йосефом Гарфинкелем из Института археологии Еврейского университета Иерусалима и профессором Майклом Хазелом из Южного адвентистского университета в Теннеси.

Ханаанская крепость датирована XII веком до нашей эры. Это были времена библейских судей. Вероятно, крепость была построена около 3200 лет назад для защиты местных жителей от вторжений филистимлян. Последние - это народ, описанный в Библии, о происхождении которого ученые все еще спорят.

Считается, что филистимляне вторглись в описанную в Библии землю Ханаан как раз в XII веке до нашей эры. Это произошло примерно в то же самое время, когда здесь начали селиться израильтяне.

Они строили города вдоль береговой линии. Некоторые из них стоят до сих пор, в том числе города Ашдод, Ашкелон, Экрон и Гат. Археологи считают, что крепость была построена именно в попытке "обуздать империалистические устремления филистимлян".

"Крепость, которую мы раскопали, позволяет нам заглянуть в геополитическую среду, описанную в Книге Судей, - говорится в сообщении Израильского управления древностей, которое подписали археологи Саар Ганон и Итамар Весбин. - В ней описывается, как ханаанеи, израильтяне и филистимляне сражались друг с другом".

Крепость представляет собой правильный квадрат размером примерно 18 на 18 метров со сторожевыми башнями на каждом углу. Внутренний двор был уложен каменными плитами с колоннами в центре. По обеим сторонам двора располагались жилые и складские помещения. Внутри них были обнаружены тысячи предметов, в основном глиняная посуда. Археологи считают, что эти артефакты использовались для поклонения местным богам.

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