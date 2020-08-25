Согласно Докладу о развитии благотворительности в Китае, опубликованному 26 июля, в последние годы количество представительств зарубежных неправительственных организаций в материковом Китае стабильно росло. К концу прошлого года их стало 524.

Июль 2020 года, городской округ Таншань провинции Хэбэй. Дети увлеченно смотрят представление театра теней во время урока, посвященного нематериальному культурному наследию. Артистов пригласили, чтобы на летних каникулах показать ученикам такие объекты культуры, как театр теней, искусство вырезания из бумаги и опера пинцзюй. Фото: Чжу Даюн / для CHINA DAILY