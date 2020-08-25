Новости

В "Барселоне" подтвердили желание Месси уйти из клуба 21:33
Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана 20:08
Центру Гамалеи разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID 19:27
Путин обсудит новые подходы в строительстве 19:11
Курс евро побил собственные рекорды 19:11
Клиника Charite не поясняет, почему пресс-конференция о состоянии здоровья Навального не состоялась 19:04
Новым наместником Троице-Сергиевой Лавры станет епископ Бронницкий Фома 19:00
Диверсификация предприятий ОПК должна быть экономически обоснована 18:58
В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 20:43
Рубрика: Общество

Число зарубежных общественных организаций выросло

Российская газета - Спецвыпуск № 189(8243)
Согласно Докладу о развитии благотворительности в Китае, опубликованному 26 июля, в последние годы количество представительств зарубежных неправительственных организаций в материковом Китае стабильно росло. К концу прошлого года их стало 524.
Июль 2020 года, городской округ Таншань провинции Хэбэй. Дети увлеченно смотрят представление театра теней во время урока, посвященного нематериальному культурному наследию. Артистов пригласили, чтобы на летних каникулах показать ученикам такие объекты культуры, как театр теней, искусство вырезания из бумаги и опера пинцзюй. Фото: Чжу Даюн / для CHINA DAILY Июль 2020 года, городской округ Таншань провинции Хэбэй. Дети увлеченно смотрят представление театра теней во время урока, посвященного нематериальному культурному наследию. Артистов пригласили, чтобы на летних каникулах показать ученикам такие объекты культуры, как театр теней, искусство вырезания из бумаги и опера пинцзюй. Фото: Чжу Даюн / для CHINA DAILY
Июль 2020 года, городской округ Таншань провинции Хэбэй. Дети увлеченно смотрят представление театра теней во время урока, посвященного нематериальному культурному наследию. Артистов пригласили, чтобы на летних каникулах показать ученикам такие объекты культуры, как театр теней, искусство вырезания из бумаги и опера пинцзюй. Фото: Чжу Даюн / для CHINA DAILY

В прошлом году общественные организации провели около 2400 мероприятий в таких сферах, как торговля, образование и защита окружающей среды, говорится в докладе, совместно выпущенном Академией общественных наук КНР, издательством Social Sciences Academic Press и Благотворительным фондом "Линшань". По данным министерства общественной безопасности КНР, к концу 2017 года в материковом Китае было 305 таких представительств, к концу 2018 года - 441.

30 лет назад для сельских школьников в Китае зажглась надежда
Общество Соцсфера Соцзащита В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых