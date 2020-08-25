В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года

Член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от "Единой России" Борис Менделевич выступил против переноса учебного года в России на 1 октября

В России 1 сентября стартует новый учебный год. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить его начало до октября в связи с распространением коронавируса.

"Лично я не согласен с этим предположением. Вирус с нами надолго, возможно, навсегда. И сейчас основной вопрос не в том, чтобы продлевать карантинные меры, а в том, чтобы научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности", - сказал Менделевич, чьи слова приводит РИА Новости.

Речь про все существующие инфекции, а не только про COVID-19, уточнил он.