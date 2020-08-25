В Минкультуры назвали условия для комфортного существования кинотеатров

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о допустимой заполняемости кинозалов после снятия ограничений. По ее словам, в каждом регионе процент в зависимости от эпидемиологической ситуации будет свой, но выход из пандемийного кризиса позволит осуществить и 50-процентная загрузка.

- Для каждого региона в зависимости от того, как складывается санитарно-эпидемиологическая обстановка, мы определяем с региональным Роспотребнадзором процентное соотношение зрителей в зале. И там, где процент заболевших не очень велик, в зале может быть и 70% заполняемость, - отметила министр.

Она подчеркнула, что если в большинстве регионов в залах будут присутствовать от 50 до 70 процентов зрителей, "это уже позволит кинотеатрам комфортно существовать".

Ольга Любимова также обратила внимание на то, что стопроцентная заполняемость кинозала и до пандемии была нечастым явлением - зрители и раньше отдавали предпочтение местам поодаль от возможных соседей по ряду, сообщает ТАСС.