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25.08.2020 16:12
Рубрика: Культура

В Минкультуры назвали условия для комфортного существования кинотеатров

Текст: Инга Бугулова
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о допустимой заполняемости кинозалов после снятия ограничений. По ее словам, в каждом регионе процент в зависимости от эпидемиологической ситуации будет свой, но выход из пандемийного кризиса позволит осуществить и 50-процентная загрузка.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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- Для каждого региона в зависимости от того, как складывается санитарно-эпидемиологическая обстановка, мы определяем с региональным Роспотребнадзором процентное соотношение зрителей в зале. И там, где процент заболевших не очень велик, в зале может быть и 70% заполняемость, - отметила министр.

Она подчеркнула, что если в большинстве регионов в залах будут присутствовать от 50 до 70 процентов зрителей, "это уже позволит кинотеатрам комфортно существовать".

Ольга Любимова также обратила внимание на то, что стопроцентная заполняемость кинозала и до пандемии была нечастым явлением - зрители и раньше отдавали предпочтение местам поодаль от возможных соседей по ряду, сообщает ТАСС.

Культура Кино и ТВ Правительство Минкультуры

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