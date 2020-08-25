В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века

Польские археологи при проведении раскопок многовековых памятников в озере Любаново неожиданно нашли личную печать, принадлежавшую прусскому генералу Фридриху Вильгельму фон Штайнверу (1733-1809 гг.). Предположительно, он потерял ее во время рыбалки.

Как сообщает Nauka w Polsce, открытие совершили подводные археологами из Института археологии Варшавского университета во время исследования дна озера в Любаново. Речь идет о латунной печати длиной в несколько сантиметров. Ее нашли очень близко к береговой линии.

"Спустя всего полчаса после открытия мы узнали, кому принадлежит этот предмет, - говорит руководитель раскопок профессор Бартош Контны. - Это был генерал Фридрих Вильгельм фон Штайнвер. Последние годы своей жизни он провел в поместье в 40 км от озера. Во время рыбалки или прогулки по озеру он, вероятно, потерял этот очень важный для него предмет".

По его словам, при помощи подобной печати, например, можно было запечатать корреспонденцию. Установить личность владельца оказалось несложно. Хорошо сохранившийся предмет украшен гербом семьи фон Штайнвер, а также монограммой "FW VS" в зеркальным отражении.

"Фон Штайнвер был выдающейся фигурой, - говорит профессор Контны. - Как прусский генерал он командовал, среди прочего, 40-м пехотным полком. Он участвовал в различных кампаниях и заслужил большую пенсию в 1200 талеров золотом".

Известно, что этот генерал умер в Берлине в 1809 году. Находка данного артефакта оказалась большой неожиданностью для археологов. Исследование дна озера они проводят с 2015 года. За это время здесь были найдены следы поселения XII века, которые свидетельствуют о начале христианизации данного региона. Артефакты 700-800-летней давности в основном и искали археологи.

Впрочем, еще одной интересной находкой полевого сезона этого года оказалась лодка, вырезанная из ствола дерева. Ее длина превышала три метра. В настоящий момент из заиленного дна выступает только ее часть. Археологи не стали извлекать ее из водоема потому, что она оказалась очень хрупкой. Однако они законсервировали этот объект на самом дне. По их мнению, подобные предметы лучше всего хранить в водной среде.

Возраст лодки пока не определен, но ученые склоняются к мнению о том, что он может составлять около 2000 лет. Это был период римского влияния. Считается, что тогда в этом озере во время религиозных обрядов местные жители топили множество предметов.