Каким будет фильм "Вратарь галактики" режиссера Джаника Файзиева в художественном отношении, зрителю только предстоит оценить. Но в плане миссии - он уже признан знаковым. Это первый крупный релиз, потенциальный блокбастер, который появится в кинотеатрах 27 августа - как раз в День российского кино.

Кинотеатры в августе только открылись, да и то еще далеко не во всех регионах страны. Именно поэтому Ассоциация продюсеров кино и телевидения, председатель правления которой Сергей Сельянов, "по совместительству" - генеральный продюсер картины "Вратарь галактики", и Ассоциация владельцев кинотеатров обратились с открытым письмом в Роспотребнадзор. Документ был частично опубликован на эксклюзивной основе в "РГ". Авторы выражали беспокойство, что, если кинотеатры не будут открыты по всей стране, мы можем потерять всю систему кинопроката. А если сейчас не вернем ее к жизни - то утратим все достижения большого кино, над которыми трудились в последнее время.

Бить в колокола стали не только эти две ассоциации. В Москве состоялась большая пресс-конференция, в которой приняли участие, помимо создателей фильма - Сергея Сельянова и Джаника Файзиева - генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель генерального директора ВГТРК, генеральный директор телеканала "Россия 1" Антон Златопольский, генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Как сказал вначале Златопольский, в последний раз главы конкурирующих каналов собирались все вместе во время пожара в Останкино. А это означает, что ситуация с прокатом большого кино - серьезней некуда. Выйдет ли зритель из онлайна смотреть кино на большом экране? Чтобы это случилось, поддержку кинематографу оказывают основные федеральные каналы-вещатели.

Министерство культуры также не осталось в стороне. Там состоялось совещание с руководителями кинокомпаний, медиахолдингов, представителями интернет-компаний, продюсеров и кинопрокатчиков, а также общественных организаций, на котором обсудили вопросы, связанные с поддержкой киноотрасли в условиях постпандемии. В частности, Минкультуры предложил поддержать отраслевую акцию #идемвкино, которую запустили российские кинотеатры совместно с дистрибьюторами и продюсерами кино, и разработать информационно-рекламную кампанию с целью возвращения зрителей в кинотеатры. К акции присоединилось и "Роскино". К тому же Министерство культуры и Фонд кино решили помочь кинопрокату и материально. Размер субсидий, которые эти две организации собираются выдать на поддержку российских фильмов в прокате, составляет 500 млн рублей. Речь идет о картинах, релиз которых запланирован до 2021 года. Одним из условий поддержки является возврат 1% полученных средств.

Создатели фильма "Вратарь галактики" подчеркивают, что их картина - не просто торжество новых технологий, космическая сказка в стиле фэнтези, причем такая, каких в нашей стране еще не снимали. Самое главное, что это - настоящее семейное кино, смотреть которое будет интересно и взрослым, и детям.

Время действия фильма - 2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва - в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль - это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают дар - так он попадает в сборную по космоболу в качестве игрока. Антон еще не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче и что финальная игра станет сражением за Землю. Кстати, Константин Эрнст сказал, что на самом деле фильм "Вратарь галактики" - он про коронавирус, в том смысле, что по сюжету картины над нами возникла угроза межпланетного масштаба... А сам вратарь в ленте - как символ борьбы с этой напастью.

"Я вырос на антологии современной фантастики, - рассказывает режиссер, сценарист и продюсер Джаник Файзиев. - Для моего поколения научная фантастика была основным чтением: Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Кларк, братья Стругацкие, Александр Беляев - мы всегда мечтали перенестись в их миры. Поэтому все, что касается планет, инопланетян, сверхспособностей, раскрытия тайн с путешествиями, я страшно люблю. Какой мальчик не мечтает иметь суперспособности и играть в игру, которая захватит его с головой? Я набрался сил и приблизился к своим детским фантазиям.

Об этом проекте я мечтал очень давно. Первый вариант заявки был написан лет 12 назад. Он был совсем другой, более нуарный, более суровый. Начал писать сценарий один, потом пригласил в соавторы Андрея Рубанова. В какой-то момент мы зашли в тупик и я решил обратиться за помощью к нашим западным коллегам. Нашел двух молодых американских авторов - это ребята, которые много работали на анимации и комедиях, веселые, энергичные и дерзкие. Они прочли, что мы написали с Андреем, сказали, все здорово и интересно, но сценарий чуть тяжеловесный, и предложили свою помощь. Работа эта в Америке называется "докторинг", хотя фактически они полноценные соавторы сценария. Но на этом все не закончилось. Я понимал, что надо дальше развивать сценарий. Проект сложный, и импровизация на площадке в таком проекте невозможна. Так как мы снимали все на хромакее, артистам в первые минуты было сложно ориентироваться - куда они смотрят, кто стоит рядом, как он выглядит, поэтому мне было важно максимально укрепить сценарий, чтобы он был как руководство к действию. Мы создали большую сценарную группу и так в творческом бою решали все вопросы".

Интересный факт: для фильма на площади свыше 3500 квадратных метров были выстроены трансформирующиеся декорации улиц и интерьеров Москвы будущего, с тысячами предметов реквизита ручной работы в кадре. В съемках было задействовано до 500 актеров массовых сцен, для каждого из которых был сшит свой уникальный костюм. В мастерскую художников по костюму было доставлено полторы тонны предметов легкой летней одежды из Индии.

Авторы фильма серьезно подошли к физической подготовке спортсменов. Сначала будущим атлетам ставили удар и учили их обращаться с футбольным мячом. Двухчасовые тренировки проходили ежедневно на открытом поле неподалеку от стадиона московского "Спартака". Еще несколько дней актеры под руководством каскадеров в павильоне учились правильно распределять вес своего тела на подвесных тросах - по сюжету героям предстоит много и быстро перемещаться по воздуху во время зрелищных космобольных сражений, которые занимают существенное место в картине. При работе с образами использовался сложный пластический грим. Дополняли работу по созданию мира "Вратаря галактики" специалисты по визуальным эффектам.

Что касается звезд, в ленте снимались Евгений Миронов, Елена Яковлева, Михаил Ефремов и молодые ребята, многие из которых после выхода фильма, по всем прогнозам, должны, что называется, проснуться знаменитыми на всю страну. Многие зрители обратят внимание и на то, что одного из игроков в космобол зовут Пеле - как и легендарного футболиста.

"Нашим героям от 13 до 20 лет, поэтому нам нужна была молодежь, разные типажи - у нас же международная команда! Мы провели огромное количество проб и в результате отобрали ярких, красивых, харизматичных ребят. Каждый из "атлетов" - это ипостаси того, о чем ты мечтаешь. Фан - это моя мечта быть таким же быстрым, энергичным, наглым и в то же время трогательным и отзывчивым. Пеле - сильный, умный, красивый. Антон - рефлексирующий. Наташа - красавица, умница, сильная женщина и так далее. Женя Миронов, сыгравший Бело, потрясающий человек, он и в жизни инопланетянин, потому что в нем такое сочетание качеств, которое невозможно представить - абсолютно ранимый, человек нервами наружу и при этом прекрасный руководитель, очень сильный творческий человек, тонкий, умный. И вот этот диапазон - от городского сумасшедшего до главнокомандующего мира в нем присутствует в полной мере, а этим похвастаться могут не многие современные артисты. Мы долго искали его образ. Вариантов было много, а времени мало. Мы ни на что не ориентировались, только на внутреннее ощущение, такой романтический образ космического Сганареля. Он получился живой, ни на кого не похожий, в нем открывается все - и трепетность, и нежность, и сила, и самопожертвование", - рассказывает о героях Файзиев.

Съемки фильма велись пять лет. "Вратарь галактики" - настоящий "долгострой". Картину уже несколько раз собирались выпускать в прокат, но мешало то одно, то другое. Как показала жизнь - она просто ждала своего часа. "Мы оказались в позиции поезда, который опаздывает на каждом перекрестке, - говорит Файзиев. - Мы хотели уйти и с этой даты, потому что было непонятно, как откроются кинотеатры..." Однако когда стало ясно, что выход фильма в прокат поддержат все самые серьезные игроки рынка, - создатели решили ничего не менять. И теперь слова "В кино - с 27 августа!" рассматриваются не просто как информация на афише нового фильма, но - как руководство к действию для всей страны.