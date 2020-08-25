В России изобрели ИИ, который видит стены насквозь

Российские ученые из Симферополя представили проект машинного зрения, который умеет распознавать объекты сквозь радиопрозрачные преграды. Он был представлен на форуме "Сильные идеи для нового времени. Об этом стало известно из совместного пресс-релиза (есть у "РГ") АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) и Фонда Росконгресс.

Разработка под названием ЭМИИА (название образовано от электромагнитного излучения и искусственного интеллекта) умеет распознавать объекты сквозь радиопрозрачные преграды. Это может быть стена, туман, дождь и так далее, не говоря уже о темном времени суток, которое для ИИ не является проблемой. Дальность распознавания на открытом пространстве - до 300 метров.

Система может видеть обстановку за счёт эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети. ИИ распознает всех возможных участников движения и тех, кто находится в придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения. По словам разработчиков ИИ заменяет более 30% датчиков и сенсоров, средств AI-навигации, ADAS, автоматизации и безопасности. Если ИИ распознает объект, находящийся в опасной близости от автомобиля, он подаст водителю звуковой сигнал.

"Технология будет экспортироваться за рубеж в виде приложений для Android и Linux, а продажа программного обеспечения будет осуществляться через магазины приложений по типу Google Play, таким же образом продажи будут организованы и в России", - рассказал "РГ" Владимир Старостин, генеральный директор "ТК ЭМИИА".

По его словам, в настоящее время другие разработчики используют машинное зрение, в котором посредством видеокамер (видеоматрицы, линзы) получают видеоданные и обучают на них нейронную сеть. "Мы вместо всего этого используем Wi-Fi модуль устройств, получаем не видеоданные, а радиоданные (анализируем радиофронт) и на них обучаем свою нейросеть, формируем нейросетевые библиотеки", - заключил он. Начало продаж планируется на конец 2021 года.