В России изобрели ИИ, который видит стены насквозь

Новости

Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов 16:34
Вышел русский трейлер комедии с Гиллиан Джейкобс "Былые привычки" 16:32
В Германии желающим ежемесячно выплатят 1200 евро для эксперимента 16:31
В Москве в частной клинике у пенсионерки украли почти миллион рублей 16:20
Вышел трейлер "Энолы Холмс" - фильма про младшую сестру Шерлока 16:18
Найдены огромные 7000-летние каменные объекты неизвестного назначения 16:13
В Иркутске семерых фигурантов дела о "Боярышнике" отправили в колонию 16:09
Раскрыта тайна маленьких скелетов из древнеегипетского некрополя 15:51
Кого в Свердловской области бесплатно привьют от гриппа 15:50
Замгоссекретаря США в МИД России встретили "русским столом" 15:49
Познер и Курентзис станут кураторами первой "Российской креативной недели" 15:25
"Манчестер Сити" изучает вероятность покупки Месси 15:06
В Израиле найден 1100-летний золотой клад арабских халифов 14:54
СК Беларуси допросил бывшего министра культуры 14:52
В ЦСКА перешел полузащитник "Ростова" 14:47
Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Руанды 14:47
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах 14:37
На Среднем Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз 14:33
В Кремле заявили о существовании нескольких версий случившегося с Навальным 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 17:08
Рубрика: Экономика

В России изобрели ИИ, который видит стены насквозь

Текст: Иван Черноусов
Российские ученые из Симферополя представили проект машинного зрения, который умеет распознавать объекты сквозь радиопрозрачные преграды. Он был представлен на форуме "Сильные идеи для нового времени. Об этом стало известно из совместного пресс-релиза (есть у "РГ") АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) и Фонда Росконгресс.

Разработка под названием ЭМИИА (название образовано от электромагнитного излучения и искусственного интеллекта) умеет распознавать объекты сквозь радиопрозрачные преграды. Это может быть стена, туман, дождь и так далее, не говоря уже о темном времени суток, которое для ИИ не является проблемой. Дальность распознавания на открытом пространстве - до 300 метров.

Названы победители конкурса Минобороны РФ на лучший инновационный проект

Система может видеть обстановку за счёт эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети. ИИ распознает всех возможных участников движения и тех, кто находится в придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения. По словам разработчиков ИИ заменяет более 30% датчиков и сенсоров, средств AI-навигации, ADAS, автоматизации и безопасности. Если ИИ распознает объект, находящийся в опасной близости от автомобиля, он подаст водителю звуковой сигнал.

"Технология будет экспортироваться за рубеж в виде приложений для Android и Linux, а продажа программного обеспечения будет осуществляться через магазины приложений по типу Google Play, таким же образом продажи будут организованы и в России", - рассказал "РГ" Владимир Старостин, генеральный директор "ТК ЭМИИА".

По его словам, в настоящее время другие разработчики используют машинное зрение, в котором посредством видеокамер (видеоматрицы, линзы) получают видеоданные и обучают на них нейронную сеть. "Мы вместо всего этого используем Wi-Fi модуль устройств, получаем не видеоданные, а радиоданные (анализируем радиофронт) и на них обучаем свою нейросеть, формируем нейросетевые библиотеки", - заключил он. Начало продаж планируется на конец 2021 года.

Экономика Бизнес Инновации Digital Технологии

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
В Сирии ранили двух российских военных
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Топ-50 профессий, требующих профобразования
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре