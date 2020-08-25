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В России упали цены на дорогие смартфоны Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
25.08.2020,  
15:43
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi в своем онлайн-магазине проводит акцию, в рамках которой смартфоны и другие девайсы можно купить со скидкой. Распродажа продлится до 30 августа.

Скидки распространяются на смартфоны:

- Xiaomi Mi 10 8/256 Гб - 49990 рублей вместо 69990

- Poco F2 Pro 8/256 Гб - 39990 рублей вместо 49990

- Redmi Note 8 Pro - 14990 рублей вместо 19990

- Redmi 9 4/64 Гб - 11990 рублей вместо 13990

Скидки также распространяются на умные браслеты, наушники, роботы-пылесосы, телевизоры и другую электронную технику.

Одновременно с Xiaomi аналогичную акцию проводит магазин Huawei - в рамках "предшкольной" распродажи по сниженным ценам можно приобрести смартфоны, ноутбуки, наушники и другие гаджеты.

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