В России упали цены на дорогие смартфоны Xiaomi

Компания Xiaomi в своем онлайн-магазине проводит акцию, в рамках которой смартфоны и другие девайсы можно купить со скидкой. Распродажа продлится до 30 августа.

Скидки распространяются на смартфоны:

- Xiaomi Mi 10 8/256 Гб - 49990 рублей вместо 69990

- Poco F2 Pro 8/256 Гб - 39990 рублей вместо 49990

- Redmi Note 8 Pro - 14990 рублей вместо 19990

- Redmi 9 4/64 Гб - 11990 рублей вместо 13990

Скидки также распространяются на умные браслеты, наушники, роботы-пылесосы, телевизоры и другую электронную технику.

Одновременно с Xiaomi аналогичную акцию проводит магазин Huawei - в рамках "предшкольной" распродажи по сниженным ценам можно приобрести смартфоны, ноутбуки, наушники и другие гаджеты.