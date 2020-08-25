В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на COVID-19

В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на коронавирус, а результаты показать в день свадьбы. Видад Саад объяснила, что очень боится заразиться SARS-CoV-2. Одна из родственниц девушки не так давно умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

РИА Новости напоминает, что в странах Персидского залива накануне бракосочетания принято проводить полное медицинское обследование. Некоторые врачи предложили включить в это обследование и тест на COVID-19. Его можно сделать бесплатно. К тому же не требуется много времени и усилий.

В Саудовской Аравии коронавирусом уже заразились более 308 тысяч человек, скончались почти четыре тысячи. И каждые сутки в королевстве SARS-CoV-2 выявляют у 1,5-2 тысяч человек.