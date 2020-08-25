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25.08.2020 20:26
Рубрика: Общество

На зарядку в Михайловское

В сельских школах страны к 1 сентября ремонтируют старые и возводят новые спортивные объекты
Текст: Михаил Пинкус, Татьяна Тюменева, Светлана Цыганкова
Российская газета - Неделя № 190(8244)
В России в рамках национального проекта "Образование" к началу учебного года модернизируется множество спортивных объектов сельских школ. Корреспонденты "РГ" ознакомились с некоторыми из них.
Нацпроект "Образование" улучшает спортивные объекты сельских школ. Фото: РИА Новости Нацпроект "Образование" улучшает спортивные объекты сельских школ. Фото: РИА Новости
Нацпроект "Образование" улучшает спортивные объекты сельских школ. Фото: РИА Новости

В обновленных спортзалах уроки физкультуры в скором времени пройдут в сельских школах десяти муниципалитетов Карелии, и заниматься спортом в улучшенных условиях смогут 5,4 тысячи ребят. Новшеств дождались не только крупные учебные учреждения, но и такие как, например, школа села Михайловское Олонецкого района. У этой самой маленькой школы района благодаря нацпроекту "Образование" появилась спортивная площадка с уличными тренажерами.

Фото: Валерий Матыцын/ТАСС
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На средства национального проекта в прошлом году в Михайловском уже были отремонтированы помещения школы - окна и полы, кровля, пищеблок. На эти работы было потрачено 2,4 миллиона рублей. А к началу предстоящего учебного года была модернизирована и спортивная площадка. Теперь здесь есть степпер, рукоход и еще восемь профессиональных тренажеров.

На строительство этой спортплощадки республиканский бюджет выделил 1 миллион рублей. Ну а в целом в 2020 году на создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности и малых городах Карелии власти потратят 22,3 миллиона рублей. Большая часть этих денег поступила по национальному проекту "Образование", и обновленную спортивную инфраструктуру в итоге получат 16 школ.

Спортзал Центра образования поселка Первомайское (Выборгский район Ленинградской области) - в регионе один из 14, которые в рамках национального проекта будут отремонтированы ко Дню знаний.

- Ремонтные работы у нас уже завершены, так что обновленный зал видели и учителя, и ребята. Поверьте, была просто буря положительных эмоций! - рассказала "РГ" руководитель Центра образования Мария Карпова.

А вот в деревне Водопойка Челябинской области новая площадка для мини-футбола, построенная для местной школы, стала достопримечательностью задолго до ее официального открытия. Детвора уже облюбовала зеленый ковер искусственного покрытия.

Площадка с покрытием в виде слоеного пирога из песка, геотекстиля, резиновой крошки и искусственного газона обошлась бюджету в миллион 800 тысяч рублей. Подарок школе сделали в рамках региональной программы "Успех каждого ребенка", входящей в нацпроект "Образование".

Чтобы принять в ней участие, школа подготовила собственный проект, получила заключение госэкспертизы и подала заявку в министерство образования и науки РФ.

Общество Образование

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