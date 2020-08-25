1. "Утренние фильтры", термометрия, дезинфекция - новая реальность, в которой придется работать всем российским школам.
"Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, - рассказал в интервью "Российской газете" министр просвещения Сергей Кравцов. - Да, школы начнут работать по особому графику, отменены массовые мероприятия. Но главное то, что традиционные занятия останутся. Традиционный всероссийский урок 1 сентября будет посвящен 75-летию Великой Победы".
2. По поручению президента все ученики 1-4-х классов должны получать здоровое, горячее, а главное - бесплатное питание. Все регионы уже получили федеральные средства на это. Хотя бы раз в день школы должны обеспечивать малышей горячим завтраком, а тех, кто учится во вторую смену, - обедом. Школы будут размещать меню на своих сайтах, в вопросах питания детей станут прислушиваться к родителям.
3. В школах появятся новые программы воспитания учеников: интересные, неформальные. Здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники. А еще театры, музеи, выставки, совместные мероприятия с родителями. Ну и, конечно, особая роль у классных руководителей: классные часы, поддержка ребенка в трудных ситуациях...
"Сейчас мы по поручению президента разрабатываем федеральный проект по патриотическому воспитанию молодежи, который войдет в нацпроект "Образование". Он будет служить ресурсной базой для реализации закона. Уже в новом учебном году на базе 26 пилотных регионов развернем масштабную поддержку школам в части организации воспитательной работы", - рассказал Сергей Кравцов.
4. По поручению президента с первого сентября все классные руководители в стране начнут получать федеральную выплату в 5 тысяч рублей.
"Со всеми регионами уже заключены соглашения на выплату средств. Причем не важно, сколько детей в классе - 25 или всего лишь пять. Абсолютно все классные руководители будут получать эту ежемесячную надбавку, - рассказал Сергей Кравцов. - И мы будем следить за тем, чтобы регионы неукоснительно соблюдали правило: все региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены. С 1 сентября у нас начнет работать федеральная горячая линия по вопросам этих выплат".
5. В России появится государственный суперсервис ГИС "Моя школа". В нем электронные дневники и журналы, запись в детсады и школы, результаты ЕГЭ и олимпиад. А еще огромная база проверенного контента в помощь учителям для работы в классе. И все это в рамках масштабного проекта "Цифровая образовательная среда" (ЦОС).
"Речь не идет о замене традиционного классического обучения на дистанционное. Мы помогаем школе оборудованием, проводим высокоскоростной интернет. В помощь учителям и ученикам формируем и запускаем удобные сервисы. Мы хотим обеспечить в школах Wi-Fi для того, чтобы педагоги могли использовать проверенный контент в процессе обучения, - рассказал Сергей Кравцов. - Будут интерактивные уроки и задания, синхронизированные с содержанием одобренных учебников. Все это должно быть доступно учителю и ребенку независимо от того, живут они в мегаполисе или в небольшом поселке".
6. Студентам разрешили официально работать в школе, получать первый реальный опыт в профессии и одновременно зарплату за свой труд. Студентам - будущим педагогам - вести уроки. Студентам других направлений и вузов - кружки и секции.
"Мы уже разработали приказ, определяющий порядок их допуска к работе. Это отличная возможность, она поможет студентам войти в профессию и позволит привлекать все больше талантливой молодежи в педагогическую среду, - рассказал Сергей Кравцов. - Кроме того, под крыло министерства просвещения в этом году перешли 33 федеральных педвуза. Программы для будущих учителей теперь еще больше развернутся в сторону практики".
7. К 1 ноября правительство соберет предложения ведомств по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников. Планируется, что параллельно Госдума рассмотрит в осеннюю сессию правительственный законопроект, который позволит кабмину утверждать требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетников. Учителя надеются: если он будет принят, их ставки и оклады приобретут статус федеральных гарантий. А в регионах систему оплаты труда педагогов будут устанавливать, опираясь на единые требования.
"Готовятся поправки в Трудовой кодекс. Вместе с Общероссийским профсоюзом образования, с коллегами из регионов мы приступаем к созданию системы отраслевой оплаты труда педагогов, которая позволила бы нам обеспечить условия для постоянного поддержания и роста зарплат учителей", - рассказал Сергей Кравцов.
8. Новые возможности для школ даст нацпроект "Образование".
"В рамках нацпроекта со следующего года мы начнем поставки современных лабораторий в сельские школы. Мы дадим сельским школам возможность выбрать набор оборудования для преподавания физики, химии, который им необходим. Будут оснащены все 27 тысяч сельских школ, - рассказал Сергей Кравцов. - Уже в сентябре в 250 школах России стартует проект "500+". Проект позволит организовать в регионе творческие педагогические лаборатории по школьным предметам, чтобы повысить мастерство учителей, внедрить исследовательскую и творческую работу. Проект "500+" войдет в нацпроект "Образование". А это значит, что мы сможем направить на помощь отстающим школам федеральные ресурсы, обеспечить их техникой. В следующем году после апробации проект планируется расширить, включить в него больше школ".