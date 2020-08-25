В этом году за парты сядут 17 миллионов школьников. Кому положено бесплатное горячее питание? Зачем нужен государственный суперсервис "Моя школа"? Когда начнутся федеральные выплаты всем классным руководителям? "Российская газета" собрала самые главные новинки, которые придут во все российские школы в новом учебном году.

В этом году за парты сядут 17 миллионов школьников, почти два миллиона из них - первоклашки. Фото: Gettyimages

1. "Утренние фильтры", термометрия, дезинфекция - новая реальность, в которой придется работать всем российским школам.

"Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, - рассказал в интервью "Российской газете" министр просвещения Сергей Кравцов. - Да, школы начнут работать по особому графику, отменены массовые мероприятия. Но главное то, что традиционные занятия останутся. Традиционный всероссийский урок 1 сентября будет посвящен 75-летию Великой Победы".

2. По поручению президента все ученики 1-4-х классов должны получать здоровое, горячее, а главное - бесплатное питание. Все регионы уже получили федеральные средства на это. Хотя бы раз в день школы должны обеспечивать малышей горячим завтраком, а тех, кто учится во вторую смену, - обедом. Школы будут размещать меню на своих сайтах, в вопросах питания детей станут прислушиваться к родителям.

3. В школах появятся новые программы воспитания учеников: интересные, неформальные. Здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники. А еще театры, музеи, выставки, совместные мероприятия с родителями. Ну и, конечно, особая роль у классных руководителей: классные часы, поддержка ребенка в трудных ситуациях...

"Сейчас мы по поручению президента разрабатываем федеральный проект по патриотическому воспитанию молодежи, который войдет в нацпроект "Образование". Он будет служить ресурсной базой для реализации закона. Уже в новом учебном году на базе 26 пилотных регионов развернем масштабную поддержку школам в части организации воспитательной работы", - рассказал Сергей Кравцов.

4. По поручению президента с первого сентября все классные руководители в стране начнут получать федеральную выплату в 5 тысяч рублей.

"Со всеми регионами уже заключены соглашения на выплату средств. Причем не важно, сколько детей в классе - 25 или всего лишь пять. Абсолютно все классные руководители будут получать эту ежемесячную надбавку, - рассказал Сергей Кравцов. - И мы будем следить за тем, чтобы регионы неукоснительно соблюдали правило: все региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены. С 1 сентября у нас начнет работать федеральная горячая линия по вопросам этих выплат".

В школах появятся новые программы воспитания учеников: интересные, неформальные

5. В России появится государственный суперсервис ГИС "Моя школа". В нем электронные дневники и журналы, запись в детсады и школы, результаты ЕГЭ и олимпиад. А еще огромная база проверенного контента в помощь учителям для работы в классе. И все это в рамках масштабного проекта "Цифровая образовательная среда" (ЦОС).

"Речь не идет о замене традиционного классического обучения на дистанционное. Мы помогаем школе оборудованием, проводим высокоскоростной интернет. В помощь учителям и ученикам формируем и запускаем удобные сервисы. Мы хотим обеспечить в школах Wi-Fi для того, чтобы педагоги могли использовать проверенный контент в процессе обучения, - рассказал Сергей Кравцов. - Будут интерактивные уроки и задания, синхронизированные с содержанием одобренных учебников. Все это должно быть доступно учителю и ребенку независимо от того, живут они в мегаполисе или в небольшом поселке".

Сергей Кравцов: Никогда дистанционное обучение не заменит традиционные уроки. Фото: РИА Новости

6. Студентам разрешили официально работать в школе, получать первый реальный опыт в профессии и одновременно зарплату за свой труд. Студентам - будущим педагогам - вести уроки. Студентам других направлений и вузов - кружки и секции.

"Мы уже разработали приказ, определяющий порядок их допуска к работе. Это отличная возможность, она поможет студентам войти в профессию и позволит привлекать все больше талантливой молодежи в педагогическую среду, - рассказал Сергей Кравцов. - Кроме того, под крыло министерства просвещения в этом году перешли 33 федеральных педвуза. Программы для будущих учителей теперь еще больше развернутся в сторону практики".

7. К 1 ноября правительство соберет предложения ведомств по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников. Планируется, что параллельно Госдума рассмотрит в осеннюю сессию правительственный законопроект, который позволит кабмину утверждать требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетников. Учителя надеются: если он будет принят, их ставки и оклады приобретут статус федеральных гарантий. А в регионах систему оплаты труда педагогов будут устанавливать, опираясь на единые требования.

"Готовятся поправки в Трудовой кодекс. Вместе с Общероссийским профсоюзом образования, с коллегами из регионов мы приступаем к созданию системы отраслевой оплаты труда педагогов, которая позволила бы нам обеспечить условия для постоянного поддержания и роста зарплат учителей", - рассказал Сергей Кравцов.

8. Новые возможности для школ даст нацпроект "Образование".

"В рамках нацпроекта со следующего года мы начнем поставки современных лабораторий в сельские школы. Мы дадим сельским школам возможность выбрать набор оборудования для преподавания физики, химии, который им необходим. Будут оснащены все 27 тысяч сельских школ, - рассказал Сергей Кравцов. - Уже в сентябре в 250 школах России стартует проект "500+". Проект позволит организовать в регионе творческие педагогические лаборатории по школьным предметам, чтобы повысить мастерство учителей, внедрить исследовательскую и творческую работу. Проект "500+" войдет в нацпроект "Образование". А это значит, что мы сможем направить на помощь отстающим школам федеральные ресурсы, обеспечить их техникой. В следующем году после апробации проект планируется расширить, включить в него больше школ".