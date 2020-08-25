В Верховной раде объявили о приходе второй волны COVID-19 на Украину

На Украине началась вторая волна коронавируса, считает председатель комитета по вопросам здоровья нации Верховной рады Михаил Радуцкий.

По официальным данным, в стране зафиксировано 108 415 случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено в Черновицкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

"Скорее всего, это вторая волна, хотя ВОЗ еще официально так не считает. Но такие страны как Франция, Испания уже полагают, что это вторая волна", - сказал Радуцкий, чьи слова приводит strana.ua.

Депутат от фракции "Слуга народа" выразил сомнения в том, что украинцы будут соблюдать режим карантина, если таковой будет введен по стране.

"Этот вопрос давайте зададим гражданам Украины, так как сегодня нет карантина, но есть ограничения, которые не влияют ни на экономику, ни на бизнес, но никто не выполняет просьбы о масках, социальной дистанции. Поэтому, вы знаете, я не верю, что люди будут выполнять карантин. А это очень плохо…" - заявил депутат.

Радуцкий также выразил опасения в связи с тем, что через месяц начнется волна гриппа. "Сезонная, которая каждый год. Если эти два вируса соединяться, то я даже не хочу говорить, что может произойти", - выразил опасения парламентарий.