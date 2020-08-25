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25.08.2020 06:45
Рубрика: Спорт

Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии"

Текст: Максим Домчев

Двадцать девять отраженных бросков российского голкипера Семена Варламова помогли "Нью-Йорк Айлендерс" победить "Филадельфию" со счетом 4:0 в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ на Востоке.

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Матч прошел в Торонто. В составе победителей заброшенными шайбами отметилисьЭнди Грин, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Девон Тэйвз. Первой звездой матча стал российский голкипер победителей Семен Варламов, который отразил все 29 бросков по своим воротам.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Айлендерс".

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