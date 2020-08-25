ВЦИОМ: 48% предприятий работают в обычном режиме, а 44% - на удаленке

В мае и июне Фонд ВЦИОМ и Национальное агентство развития квалификаций провели исследование, главной целью которого было выяснить, как работодатели отреагировали на пандемию и ограничительные меры.

Выяснилось, что в привычном режиме трудилась половина (48%) респондентов. 44% работали в удаленном режиме.

Лишь небольшая доля респондентов находилась дома с сохранением заработной платы (6%). При этом подавляющее большинство компаний (81%) работали в период пандемии и в дальнейшем не планировали сокращения сотрудников. А 3% работодателей даже увеличили или планируют увеличить штат.

О полной остановке деятельности организации сообщили 8% респондентов. О значительных или не очень значительных сокращениях в своих компаниях и на предприятиях сообщили по 2% респондентов соответственно.

В дальнейшем, когда угроза распространения коронавируса совсем исчезнет, 63% опрошенных считают, что спрос на сотрудников не упадет. О том, что он вырастет значительно, сообщают 7% опрошенных, незначительно - еще 6%. Возможного снижения спроса на кадры ожидают только 7% опрошенных.