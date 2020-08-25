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25.08.2020 06:55
Рубрика: В мире

Виктор Ан согласился тренировать сборную Китая

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан в итоге принял предложение Союза конькобежцев Китая и будет тренировать сборную КНР. В настоящий момент спортсмен уже выехал в КНР и в ближайшее время ожидается подписание официального контракта.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Об этом со ссылкой на источники в Союзе конькобежцев Кореи сообщили СМИ. Напомним, что ранее атлет отклонил предложение готовить российских спортсменов, а в апреле этого года официально заявил о завершении спортивной карьеры.

Самый титулованный шорт-трекист в истории Виктор Ан завершил карьеру

"Виктор Ан получил предложение от Союза конькобежцев Китая и после долгих раздумий в итоге решил принять его. Он вылетел в Циндао, где тренируется сборная КНР по шорт-треку и, в настоящий момент, находится на обязательном для всех въезжающих в КНР граждан карантине", - цитирует издание "Сеул Синмунм" слова неназванного чиновника из Союза конькобежцев Кореи. Он добавил, что после завершения карантина планируется подписание официального контракта.

Таким образом подтвердилась уже давно циркулировавшая на уровне упорных слухов информация о том, что бывший корейский, а ныне формально российский спортсмен ведет переговоры с китайцами и собирается продолжить работу в качестве тренера в КНР. В сентябре 2018 года, напомним, Виктор Ан сначала отклонил предложение стать тренером в России, попытался продолжить карьеру спортсмена в РФ, но в апреле этого года из-за последствий травм и солидного для атлета высшего уровня возраста заявил о завершении спортивной карьеры.

До этого он успел стать шестикратным олимпийским чемпионом, завоевав сначала для сборной Южной Кореи три награды Олимпиады-2006 высшей пробы и одну "бронзу". Потом он не смог отобраться в сборную РК, сменил в 2011 году гражданство на российское и стал героем ОИ-2014 в Сочи, завоевав также три "золота" и одну "бронзу". Всего на счету атлета также 20 титулов чемпиона мира. Российская сторона предлагала ему хорошие условия для продолжения работы, но, по слухам, его жена хотела жить в Корее и после некоторых колебаний Виктор Ан тоже вернулся на историческую родину.

Отметим, что южнокорейские СМИ сообщали о различных попытках Виктора Ана найти себе новую работу, включая работу в тренерском штабе сборной Южной Кореи. По информации еженедельного издания "Ирё Синмун", сначала Виктор Ан попытался устроиться в тренерский штаб южнокорейской сборной и преуспел в этом, хотя и занял отнюдь не пост ключевого наставника. Но затем местный спортивный функционер, который лоббировал возвращение атлета в тренерский штаб сборной РК, оказался в центре громкого скандала и все расстроилось.

Фото: Getty Images
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Параллельно появились слухи, что китайцы начали "охоту" за талантливым атлетом, предложив ему готовить юношескую сборную КНР в связи с Зимней Олимпиадой-2022 в Пекине. В своем редком интервью южнокорейским СМИ в начале 2019 года Виктор Ан признал, что вел переговоры с китайцами, но, как сам утверждал, отказался от их предложения, хотя ему предлагала зарплату в несколько сотен тысяч долларов. "Я же отклонил предложение России быть тренером и тут стал бы тренером в другой стране? Это не очень красиво было бы. За границей надо много проводить времени на сборах, а потому приходится долго жить отдельно от семьи, что также меня не радует. Вокруг меня многие советуют, чтобы я принял предложение китайцев. Честно говоря, все бросить, принять во внимание только предложенные условия и поехать в Китай - я это много раз обсуждал с женой. Но если я и моя семья не будем счастливы, то зачем все это? Об этом думал в первую очередь. А потому Китай сразу и отпал из возможных мест моей дальнейшей карьеры. Китайцы до сих пор хотят, чтобы я к ним переехал", - заявил тогда Виктор Ан.

Похоже, что после официального завершения карьеры спортсмена Виктор Ан передумал и в итоге согласился работать с китайцами. Отметим, что корейские журналисты не очень лестно отозвались о подобном метании между странами и переходе в тренерский штаб к главным конкурентам корейских шорт-трекистов - к китайцам. В том числе и отец атлета Ан Ги Вон неоднократно заявлял, что Виктору стоит работать в РФ.

"Виктор должен был оставаться тренером в России. Он должен отвечать за свои действия. Сменил гражданство на российское - живи и работай в России! Ему же обещали там должность тренера, он должен был там работать. Мне даже как родителю трудно понять, зачем он вернулся в Корею", - сказал Ан Ги Вон в интервью изданию "Ирё Синмун" в 2019 году.

Отметим также, что атлет неоднократно отклонял предложение "Российской газеты" дать интервью, заявляя, что он "еще не определился со своим дальнейшим путем". Слухи о возможной работе в Китае отказывался комментировать.

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